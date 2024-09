TTB-Neuheit: Ardbeg Anthology – The Beithir’s Tale

Beim Auffinden interessanter Funde in der us-amerikanischen TTB-Datenbank waren heute die Kollegen von 88bamboo (Kanpai!) etwas schneller als wir. Und deshalb können sie den neuen Ardbeg Anthology – The Beithir’s Tale vorstellen, und tun dies auch äußerst ausführlich.

Ardbeg Anthology – The Beithir’s Tale ist die dritte Veröffentlichung innerhalb der Anthologie-Reihe und ein 15 Jahre alter Single Malt, der mit 46 % Vol. abgefüllt ist. Diese 15 Jahre verbrachte er in „special designer charred bourbon casks“, wie wir auf dem Front-Label lesen können:

Das Back-Label stellt The Beithir’s Tale unter anderem als „another rare and enduring spirit in The Ardbeg Anthology Collection“ vor:

Nach langer Internet-Recherche konnte 88bamboo auch herausfinden, um was genau es sich bei einem Beithir handelt. Wir hingegen werden im deutschsprachigen Wikipedia fündig und finden eine große schlangenartige Kreatur aus der schottischen Mythologie.

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.