Mitarbeiter von Diageo akzeptieren überarbeitetes Angebot einer Gehaltserhöhung

Nachdem ein erstes Angebot einer Gehaltserhöhung von 6,8 % wurde von der Diageo-Belegschaft „überwältigend“ abgelehnt wurde, stimmte diese nun am vergangenen Freitag dem neuen Angbot über 10,3 % zu. Dies bestätigte David Hume, Organisator der schottischen Gewerkschaft GMB in der Getränkeindustrie, und zeigte sich mit diesem Ergebnis auch recht zufrieden, wie wir bei The spirts business lesen können:

“Diageo is a world-leading company and its success is built on our members’ skills, experience and commitment.

“It is absolutely right for that to be acknowledged in salary negotiations and that our members are paid fairly and share in the company’s success.

“The successful outcome to these negotiations came after constructive talks when management acknowledged the crucial role played by our members.”