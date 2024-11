Whiskyfun: Angus verkostet Longrow

Longrow, der stark getorfte Whisky aus der Destillerie Springbank, kann phänomenal gut sein, oder auch phänomenal nicht so gut – sagt Angus MacRaild heute in seinen Verkostungsnotizen auf Whiskyfun. Allerdings enthält die Session von heute, in der immerhin zehn Abfüllungen enthalten sind, keine solche eher schwache Performance. Die schwächste Benotung liegt bei 85 Punkten, was im Schema von Whiskyfun immer noch in der Range von „sehr gut“ liegt.

Schauen wir uns das alles einmal in den nackten Zahlen für die Verkostung an, sprich in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte

Longrow 1987 (46%, Kirsch Import, cask #120, 360 bottles) 88 Longrow 16 yo (46%, OB for Spanish market, SC999, screw cap, 75cl, +/-1990) 89 Longrow 14 yo (46%, OB, rotation 07/141, pale vatting) 91 Longrow 18 yo (46%, OB, rotation 12/155, sherry) 88 Longrow 18 yo (46%, OB, 2022 release, sherry) 89 Longrow 21 yo (46%, OB, 30% bourbon, 60% sherry, 10% chardonnay, bottled 2022) 85 Longrow 14 yo 2007/2022 (54.5%, Cadenhead ‘Wood Range – Wine Cask’, Sauternes cask, 246 bottles) 88 Longrow 17 yo 2004/2021 (49.5%, Cadenhead ‘Wood Range’, rum barrel, 210 bottles) 87 Longrow 20 yo 2001/2022 (47.9%, OB for Springbank Society, six refill barrels, 1488 bottles) 90 Longrow 13 yo 1998/2012 (55%, Cadenhead ‘Authentic Collection’, bourbon hogshead, 306 bottles) 90

Torfhaufen bei Springbank. Bild Uli Franz