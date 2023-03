Neu: Dram Way Abfüllungen vier und fünf erschienen

Zwei neue Abfüllungen des unabhängigen Bottlers Dram Way aka Malte Schweia können wir Ihnen heute vorstellen. Sie erscheinen als Edition 02 unter dem Namen „The Angel’s Share and the Devil’s Cut“. Dahinter verbergen sich ein schottischer Whisky aus einer Destillerie, die nicht genannt werden darf, und ein rauchiger Schwede aus der Vertkal-Destillerie Mackmyra.

Genaue Details zu den beiden Bottlings, die auch wieder kunstvoll gestaltet wurden, und die Bezugsquelle, finden Sie nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Dram Way Abfüllungen vier und fünf erscheinen als Edition 02 „The Angel’s Share and the Devil’s Cut“

Der unabhängige Abfüller Dram Way kehrt mit einer neuen Serie zurück! Nach der ersten Edition, welche die Getreideernte in den Mittelpunkt stellte, geht es bei der neuen Serie um die Effekte, die auf den Whisky während der Reifung wirken. Mit „The Angel’s Share and the Devil’s Cut“ wird der Fokus auf Reifeprozesse gelegt, die den Charakter eines Whiskys maßgeblich prägen.

„Ich freue mich sehr, dass die neue Edition von Dram Way direkt mit beiden Abfüllungen starten kann. Für mich ist diese Abfüllreihe eine starke Weiterentwicklung des Konzepts von Dram Way. Der künstlerische Aspekts bekommt hier eine ganz neue Dimension. Finn hat es geschafft, die Gegensätze der beiden Whiskys perfekt in die Gestaltung einfließen zu lassen!“ Malte Schweia

Dram Way 04 ist der erste Whisky aus Schottland, der unter dem Dram Way Label erscheint. Zwar ist die Brennerei ein Geheimnis, doch das Geschmackserlebnis überzeugt auch für sich genommen. Der Whisky reifte in einem klassischen Ex-Bourbon Cask und wurde mit 46% Trinkstärke abgefüllt. Auf Färbung oder Kühlfiltration wurde selbstverständlich verzichtet. Die Verbindung mit dem Engel auf dem Etikett ist kein Zufall, denn der Whisky zeichnet sich durch filigrane tropische Fruchtnoten aus, die durch eine dezente Zitrusnote ergänzt werden.

Die fünfte Abfüllung steht diesen leichten Aromen konträr gegenüber: Das rauchige Destillat des Mackmyras, welches die verwendeten Wacholderzweige hier besonders schön im Aroma zeigt, trifft auf kräftige Aromen aus schottischen Starkbierfässern. Auch wenn die 44% vol. erst einmal wenig erscheinen, überzeugt der Whisky mit viel Charakter und ordentlich Kraft.

„Für mich ist „The Angel’s Share and the Devil’s Cut” eine Geschichte von Dualität. Der Engel wendet sich uns zu, wirkt offen, hell und freundlich. So ist auch der Whisky; eben eine typische Bourbonreifung, wie ich sie liebe! Der Teufel hingegen zeigt uns den Rücken. Das Etikett wirkt düster, die Gerstenhülsen schon fast verrottet. Der Whisky hat zwar keine 66,6% vol., aber er führt diese Kraft mit seiner wundervollen Rauchigkeit fort.“,

erklärt Schweia.

Beide Abfüllungen sind seit dem 24. März 2023 über die Internetseite https://www.dramway.de zu erwerben.