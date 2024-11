Exklusiv-Video: Master Blender Dr. Rachel Barrie über die ersten sieben Jahre bei Benriach, Glendronach und Glenglassaugh

Sie hat für Brown-Forman die drei Destillerien Benriach, Glendronach und Glenglassaugh von Billy Walker als Master Blenderin übernommen und bislang sieben Jahre all ihr Wissen und Können in die Whiskys dieser drei Brennereien investiert: Dr. Rachel Barrie.

Anlässlich der Präsentation der neuen Abfüllungen aus der Brennerei Glendronach haben wir die renommierte Master Blenderin auf der InterWhisky in Wiesbaden am vergangenen Wochenende getroffen und mit ihr ein Videointerview geführt, in dem sie nicht nur auf die sieben Jahre Entwicklung der Brennereien eingeht, sondern natürlich auch auf die neuen Whiskys aus Glendronach, die zum Teil schon erschienen sind, zum Teil aber erst im Dezember nach Deutschland kommen werden.

Was Dr. Rachel Barrie zu sagen haben, sehen Sie in diesem exklusiven acht Minuten langen Interview, das Sie natürlich auch auf unserem Youtube-Kanal sehen können: