TTB-Neuheit: Vier „Cask of Character“ aus Glendronach

Von Billy Walker und danach vom neuen Besitzer Brown-Forman gab es lange Zeit jährliche Einzelfassabfüllungen aus Glendronach (so wie auch aus der Destillerie Benriach). Jetzt scheint es eine neue oder zusätzliche Serie zu geben, und zwar die Glendronach „Cask of Character“ – Einzelfässer, die von Master Blenderin Rachel Barrie aus dem alten Bestand der Brennerei ausgesucht wurden. 30 und 31 Jahre alt sind die vier Fässer, deren Etiketten jetzt in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eingetragen wurden, und da scheint es wohl nicht falsch anzunehmen, dass auch die Bottlings, die aus den Fässern stammen, im Preis eher high-end angesiedelt sein werden.

Die vier Etiketten, die wir Ihnen hier präsentieren können, halten alle relevanten Infos inklusive der Tasting Notes für Sie bereit – einzig über den Preis und das tatsächliche Erscheinungsdatu können wir Sie noch nicht informieren…

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.