Serge verkostet: Drei Royal Brackla

Warum sollte man an Feiertagen keine Verkostungen machen, denkt sich wohl Serge Valentin, und liefert uns drei neue Notizen zu Royal Brackla, und zwar von unabhängigen Abfüllungen, die 2023 oder 2024 veröffentlicht worden sind.

Generell merkt Serge an, dass momentan einige schöne Royal Brackla bei Unabhängigen unterwegs sind (es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Destillerien jetzt wieder gerne und halbwegs günstig an Unabhängige verkaufen), und gerade bei den Independent Bottlern findet man Whiskys ohne „seltsame Finishes“, die bei den Destillerien immer mehr in Mode gekommen sind. Wer Serge kennt, der weiß, dass er seine Whiskys aus dem Bourbonfass oder mit Finishes oder Reifungen aus fortifizierten Weinfässern wie Sherry, Port oder Madeira schätzt, und mit vielen Weinfinishes nicht so besonders viel anfangen kann.

Aber zurück zur Verkostung: Hier gibt es drei mal sehr gute Wertungen – hier die Tabelle dazu:

Abfüllung Punkte

Royal Brackla 9 yo 2014/2023 (48%, The Single Malts of Scotland, Reserve Casks, Parcel No.12) 88 Royal Brackla 2007/2024 (51.7%, Cask Six & Liquid Art, 161 bottles) 87 Royal Brackla 2015/2024 ‘BeeSquadUA’ (46%, WhiskyUA Kyiv, 1st fill sherry, cask #304266, 358 bottles) 88

