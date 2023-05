Neuer Aufruf nach Diebstahl der Glenfarclas-Whiskys im letzten Jahr

Auch ein Jahr nach dem Einbruch in das Besucherzentrum von Glenfarclas und dem Diebstahl von 20 Flaschen Whisky im Wert von etwa 150.000 Pfund (wir berichteten) konnte die örtliche Polizei die Täter noch nicht fassen. Darum erneuern sowohl die Brennerei als auch die Ermittlungsbehörden ihren Aufruf: Wer Angaben zum Einbruch am 15. Mai 2022 zwischen 2 und 3 Uhr morgens, oder wem eine Flasche der gestohlenen Whiskys der Marke Glenfarclas angeboten wurde, möchte sich mit ihnen in Verbindung setzen.

Denn, wie production manager Callum Fraser sagt, gehe man davon aus, dass die Flaschen weiterhin noch irgendwo versteck werden, und noch nicht verkauft worden sind. Und das irgendjemand weiß, wo die 20 Flaschen seltenen Whiskys sind. In einem Artikel bei Press and journal sagte er:

„Wir haben viele Leute in Auktionshäusern in Großbritannien, Europa und darüber hinaus, die nach den Flaschen Ausschau halten. Und wir haben E-Mails aus der ganzen Welt erhalten. Daher glaube ich nicht, dass sie auf dem Markt gekommen sind.“

Wer Informationen über den Einbruch hat, möchte an die schottische Polizei wenden und dabei den Vorfall 1328 vom Sonntag, 15. Mai 2022, angeben.