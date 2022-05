Einbruch in das Besucherzentrum von Glenfarclas

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in das Besucherzentrum von Glenfarclas eingebrochen, wie Speyside-Brennerei auf Facebook mitteilt. Die Einbrecher wussten scheinbar ganz genau, an was sie interessiert waren. Denn sie stahlen die ältesten und wertvollsten Family Cask Abfüllungen sowie eine Flasche Glenfarclas 60 yo. Der Gesamtwert des gestohlenen Whiskys beläuft sich auf über £100,000 (knapp 120.000 €).

Sollten Sie Informationen zu diesem Verbrechen haben oder Ihnen diese Flaschen angeboten werden, bittet die Brennerei, sich umgehend mit ihnen in Verbindung zu setzen.