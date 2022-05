“We Also Make Whisky” – Bruichladdich startet neue Werbe-Kampagne (mit Video)

Die Bruichladdich Distillery hat eine neue und globale Werbe-Kampagne gestartet, die neben dem Whisky auch das „Warum“, also die Motivation ihrer Arbeit, herausstellen soll. Die Brennerei auf Islay, 2001 wiederbelebt, ist heute der größte private Arbeitgeber der Insel, stellt Global Marketing Manager Lynne McEwan in einem Artikel des Whisky Magazine dar. 52 % des Bedarfs an Gerste werden auf der Insel angebaut, der gesamter Whisky wird vor Ort destilliert, gelagert und abgefüllt.

„Seit über 20 Jahren sehen wir den Unterschied, den Unternehmen machen können, wenn Entscheidungen nicht nur auf Profit basieren, sondern auf positiven Auswirkungen für Mensch und Umwelt.“ Global Marketing Manager Lynne McEwan

Die erste Phase der Kampagne startete in Großbritannien bereits im letzten Monat. Im Laufe des Jahres sollen dann die USA, China und Europa folgen. Auf Youtube ist bereits der 30-sekündige Film „We Also Make Whisky | Bruichladdich Unpeated Islay Single Malt“ zu finden: