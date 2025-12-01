Montag, 01. Dezember 2025, 19:04:54
Holyrood Distillery präsentiert The Noir Trilogie

Für die Kollektion kombiniert die Brennerei ihren Malt Whisky mit Hefen aus der Rot- oder Weißwein-Herstellung

Die in Edinburgh ansässige Holyrood Distillery stellt ihre neue Single Malt Kollektion vor, bei The Noir Trilogie kombiniert die Brennerei ihren Scotch Malt mit Hefen, die typischerweise in der französischen Weinherstellung ihre Anwendung finden.

Alle drei Whiskys der The Holyrood Distillery Noir Trilogie auf dem Pot Still Malt der Holyrood Distillery. Anschließend werden Hefen hinzugefügt, die üblicherweise bei der Rot- oder Weißwein-Herstellung verwendet werden – darunter Bordeaux-, Burgunder- und Schaumwein-Hefen. Jeder Whisky reift dann in Fässern, die auf das jeweilige Hefeprofil abgestimmt sind und so die Aromen, die die Brennmeister von Holyrood hervorheben möchten, noch verstärken.

Noir – Premier Cru Yeast (47,2 % Vol.): Dieser Whisky wird mit 60 % Pinnacle M und 40 % Maurvin-Hefe hergestellt und reifte in einer Kombination aus ehemaligen Bourbon-, Chardonnay- und Weißweinfässern. Er soll Noten von Tarte Tatin, Toffee, Butterblume und Birne aufweisen.

Noir – Burgundy Yeast (47,4 % Vol.): Dieser Whisky wird mit 60 % Pinnacle M und 40 % Maurvin B-Hefe hergestellt und reifte in ehemaligen Bourbon-Fässern und Burgunder-Barriques-Fässern. Es soll Aromen von digestive biscuits mit Himbeermarmelade und pomegranate-filled brandy snap baskets bieten.

Noir – Bordeaux Yeast (47,1 % Vol.) Dieser Whisky wird mit 60 % Pinnacle M- und 40 % BP725-Hefe hergestellt und reifte in einer Kombination aus ehemaligen Bourbon- und Bordeaux-Barriques-Fässern. Er soll Noten von Kirschen, Erdbeeren und schwarzen Johannisbeeren mit einem Hauch Scottish tablet aufweisen.

The Holyrood Distillery Noir Trilogie ist ab sofort auf der Website der Brennerei und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei £57.00 pro Flasche (was etwa 66 € wären).

