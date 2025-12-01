Talisker mit dreijähriger Seawilding-Partnerschaft

Die Talisker Distillery auf der Isle of Skye wird in nächsten drei Jahren die Meeresschutzorganisation Seawilding mit der Summe von £600,000 unterstützen. Mit diesem Geld sollen entlang der schottischen Westküste die Bestände der einheimischen Austern gefördert und die Seegraswiesen wiederhergestellt werden. Beides ist für die Gesundheit des Meeresökosystems unerlässlich.

Seegras und Austern gelten als Schlüsselelemente des maritimen Ökosystems, doch haben sie in Großbritannien massive Verluste erlitten. Schätzungen zufolge sind 95 % der einheimischen Austernriffe und 92 % der Seegraswiesen im letzten Jahrhundert verschwunden.

Dafydd Pugh Williams, Geschäftsführer von Diageos Scotland Brand Homes, sagte:

“For almost 200 years, Talisker has been made by the sea, and our connection to the ocean runs deep. Without it, we have nothing, so we look forward to working closely with the extremely knowledgeable and passionate Seawilding team over the next three years as we continue our efforts to make effective and lasting change. We’re inviting everyone to get involved as we move into the next stage of conservation with volunteering opportunities and experiences coming soon.”

Danny Renton, CEO von Seawilding, fügte hinzu:

“The fact that Talisker, such a globally renowned malt is backing the cause of marine habitat restoration, protection of the seabed and conservation of Scottish waters, is a really powerful statement – it’s all about the water of life – and Seawilding is so excited and grateful to be part of this.”

Über die laufenden Arbeiten können sie Besuchende der Talisker-Destillerie ab 2026 mehr erfahren. Geplant sind Ausstellungen und Führungen, die den Wiederherstellungsprozess erläutern und aufzeigen, wie sich beteiligen werden kann.