Die Islay-Brennerei Bowmore präsentiert sich und ihre Abfüllungen in diesem Jahr in einem neuen Aussehen, wie wir bereits berichteten. Begleitet wird die Neugestaltung von der neuen Bowmore Sherry Oak Cask Kollektion, die am 29. November bei einem Launch-Event in München präsentiert wurde. Die Kollektion wurde seit September 2024 an Fach- und Luxushändler in wichtigen Städten wie London, Paris, Toronto und München ausgeliefert, und trifft nun auch bei allen weiteren ein. Das bereits bestehende Portfolio der Bowmore-Whiskys wird ab diesem Frühjahr im neuen Design verfügbar sein.

Mehr zur Bowmore Sherry Oak Cask Kollektion und der Neu-Gestaltung der Marke und der Abfüllungen erfahren Sie in der folgenden Presseaussendung, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Bowmore präsentiert sich im neuen Stil und mit exklusiver Sherry Oak Cask Kollektion

Die neue Boutique-Whisky-Kollektion, die die ganze Bandbreite der geschmacklichen Möglichkeiten hervorhebt

Frankfurt am Main, 13. Januar 2025 – Die renommierte Islay-Destillerie Bowmore feiert 245 Jahre Handwerkskunst und stellt eine umfassende Neugestaltung ihrer Marke sowie eine exklusive Whisky-Kollektion vor. Die Bowmore Sherry Oak Cask Kollektion wurde am 29. November bei einem Launch-Event in München, in einer eigens dafür geschaffenen Installation präsentiert und bot den Besuchern einen tiefen Einblick in die verschiedenen Facetten des edlen Single Malts.

Im Mittelpunkt der Transformation steht ein weiterentwickeltes Flaschen-Design, das die vielschichtige Natur von Bowmore widerspiegelt. Die Marke hat ein besonderes Gespür dafür, wie sich jeder Moment auf den Charakter seiner Whiskys auswirkt. Bowmore stellt seine Whiskys bewusst auf diese Weise her, um seinen facettenreichen Single Malt zu formen. Jeder Tropfen trägt zu der einzigartigen Tiefe und den individuellen Unterscheidungsmerkmalen des Geschmackes bei.

Bowmore kann auf ein fast 250-jähriges Bestehen zurückblicken, mit vielen Meilensteinen, die diese herausragende Brennerei und ihre Whiskys zu ihrem heutigen Ansehen geführt haben. In diesem Jahr sind es nicht nur 60 Jahre seit der Entstehung des ikonischen Black Bowmore, sondern es ist auch ein weiterer Meilenstein in der sich ständig weiterentwickelnden Geschichte.

Als Teil des Engagements für diesen Entwicklungsprozess entstand der Wunsch, das gesamte Spektrum dessen, was Bowmore in Bezug auf den Geschmack bieten kann, zu präsentieren. In diesem Zusammenhang wird eine neue Boutique-Kollektion mit vier neuen Whiskys eingeführt, um das Leitziel zu unterstützen und den bestehenden und neuen Bowmore-Liebhabern eine größere Auswahl und Vielfalt zu bieten.

Die Bowmore Sherry Oak Cask Kollektion zeigt die Bedeutsamkeit der allerbesten europäischen Sherryfässer bei der Entwicklung und Ausprägung der Tiefe und des Geschmacks, die den charakteristischen Stil der Marke sowohl ergänzen als auch betonen. Jeder der vier Whiskys fängt verschiedene Dimensionen des Charakters ein und repräsentiert die in Bowmores DNA verankerte Fähigkeit, Geschmacksschichten zu erzeugen.

Bowmore 12-Year-Old Sherry Oak Cask bedient eine intensive Aromenvielfalt, um einen unverwechselbar harmonischen Charakter zu kreieren. Süße Gewürze und Nussigkeit treten in den Vordergrund, während sich die Rauchigkeit harmonisch mit den fruchtigen und holzigen Noten der Sherryfässer verbindet.

Bowmore 15-Year-Old Sherry Oak Cask fängt die Eleganz unseres Single Malts ein und fügt einen Hauch von Süße hinzu, die aus der selektiven Reifung in Oloroso-Fässern mit erster Abfüllung stammt. Selbstbewusst und reichhaltig, mit natürlichem Rauch und Mineralität neben einem holzigen, süßen und fruchtigen Abgang.

Bowmore 18-Year-Old Sherry Oak Cask liefert einen lang anhaltenden, dramatisch vielschichtigen und dennoch ausgewogenen Charakter. Die Reifung im Sherry-Fass, die in Oloroso-Fässern beginnt und dann in Pedro Ximenez-Fässern endet, fügt eine frische Süße mit hellen Fruchtnoten hinzu, ohne die markentypischen Raucharomen zu überlagern, die nach Islay entführt.

Bowmore 21-Year-Old Sherry Oak Cask offenbart einen vielschichtigen Charakter. Die Zeit und die sorgfältige Auswahl der Reifung zuerst in Oloroso-Fässern und dann in Pedro Ximenez-Fässern fördert die Intensität und Komplexität, aber in völliger Harmonie.

Das neue Kapitel ist für Bowmore ein Symbol der Premiumisierung, die Bowmore`s Begehrlichkeit und seinen Sammlerwert auf dem Single-Malt-Markt widerspiegelt. Aufgrund der inhärenten Seltenheit der Spirituose besteht das Ziel darin, ihren vollen Wert zu realisieren, indem Investitionen getätigt werden, um ihren Platz zu erhalten und zu verbessern. Dies kann nur durch das Angebot eines erstklassigen globalen Portfolios erreicht werden, das die wahre Bandbreite von Bowmore zeigt.

Im Mittelpunkt dieser Umgestaltung stehen das Gesamtdesign und die visuelle Welt von Bowmore. Mit dem klaren Wunsch, den Whisky in der Flasche in den Fokus zu stellen, drückt das neue Design von Bowmore die Geschichte der Spirituose auf die klarste und authentischste Weise aus. Inspiriert von dem außerordentlich ausdrucksstarken und vielschichtigen Charakter von Bowmore, spiegelt das morphische Liniendesign dies wider. Die vorherrschende Verwendung der Farbe Schwarz, die seit Jahrzehnten zum Markenzeichen gehört, ist auch eine Hommage an einen der ikonischen Whiskys – den 1964 destillierten Black Bowmore.

Kirsteen Beeston, Marketing-Direktorin von Bowmore, sagte:

„Als Inhaber dieser unglaublichen Brennerei haben wir die Pflicht, das wahre Wesen von Bowmore bestmöglich einzufangen, sowohl aus Respekt vor allem, was bisher erreicht wurde, als auch aus dem Wunsch heraus, die Spirituose, wie wir sie heute kennen, zu ehren. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Welt, die die Marke umgibt, in den Bereichen Kreativität, Erfahrung und Innovation weiterzuentwickeln. Ein Beispiel dafür ist die bevorstehende Einführung der neuen Whisky-Kollektion Sherry Oak Cask zusammen mit der bestehenden Palette von Bowmore Whiskys, die unseren Kunden und Verbrauchern in einem neuen Markendesign angeboten wird. Mit Blick auf die Zukunft wollen wir neu definieren, was es bedeutet, ein Glas Bowmore zu genießen und jeden Moment in ein fesselndes Erlebnis zu verwandeln.

Die Bowmore Sherry Oak Cask Kollektion wurde seit September 2024 von Whisky-Spezialisten und Luxus-Einzelhändler in den wichtigsten Städten der Welt eingeführt, darunter London, Paris, Toronto und München.

Das bereits bestehende Portfolio der Bowmore-Whiskys wird ab Frühjahr 2025 in einem neuen Design verfügbar sein.