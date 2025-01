deinwhisky.de veröffentlicht Ardbeg 15 Jahre und Highland Blended Whisky 48 Jahre

Mit zwei außergewöhnlichen Abfüllungen startet der Onlineshop deinwhisky.de als unabhängiger Abfüller in das noch neue Jahr 2025. Innerhalb ihrer White Label Serie erscheint ein 15 Jahre alter Ardbeg aus einem Refill Sherry Cask, sowie ein 48 Jahre alter Highland Blended Whisky, den deinwhisky.de als wahren Gaumenschmaus beschreibt. Beide Bottlings sind über den Onlineshop von deinwhisky.de erhältlich, alle weiteren Details erfahren Sie in der Presseaussendung, die uns deinwhisky.de zukommen ließ:

deinwhisky.de veröffentlicht zwei Kracher zum Jahresbeginn

die sogenannte White Label Serie, welche als Joint-Bottling von deinwhisky.de zusammen mit dem unabhängigen Abfüller Sansibar Whisky ins Leben gerufen wurde, erfreut sich großer Beliebtheit.

Wir starten das Jahr 2025 direkt mit zwei absoluten Highlights in unserer hauseigenen Serie.

Vor ziemlich genau 2 Jahren starteten wir mit einem grandiosen 46 Jahren alten Blended Whisky aus dem Jahr 1976 ins Jahr 2023. Heute dürfen wir Ihnen den grandiosen Nachfolger präsentieren. 2 Jahre älter und unserer Meinung nach sogar noch besser als der Vorgänger (und dass bei gleichem Preis). Freuen Sie sich auf einen unglaublich eleganten und harmonischen Whisky aus den Highlands, der mit reifen Fruchtnoten, Sandelholz, Wachs und einer eleganten Honigsüße, sowie etwas Leder überzeugen kann. Ein wahrer Gaumenschmaus!

Besonders stolz sind wir auch auf die zweite Neuerscheinung, denn es handelt sich um ein Single Cask aus der beliebten Islay Brennerei Ardbeg! Der Whisky wurde 2009 destilliert und reifte 15 Jahre lang in einem Refill Sherry Cask. Süßer Rauch in der Nase und ein prasselndes Lagerfeuer mit zarten Früchten am Gaumen sorgen für ein wahres Geschmacksfeuerwerk.

Die Abfüllungen gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/

