Mit den Isle of Skye distillers wird die dritte aktive Whisky-Brennerei auf die Isle of Skye kommen. Die Destillerie, gegründet von den Brüdern Thomas und Alistair Wilson, produziert bisher Gin und Vodka, und wird zu Beginn des Jahres 2025 mit der Herstellung ihres Whiskys Eilean a‘ Cheò beginnen. Die Isle of Skye distillers bieten hier begleitend „Cask Ownership“ und einen Founders Club an. Informationen zu diesen beiden Angeboten, sowie zu den Isle of Skye distillers, finden Sie im folgenden Text, den wir von den Isle of Skye distillers erhalten haben. Ergänzend stellt sich die Brennerei in einem kurzen Video vor, welches Sie am Ende unseres Posts und auf Vimeo finden. Und selbstverständlich bietet die Website der Brennerei auch nähere Details und weitere Informationen zu „Cask Ownership“ und dem Founders Club:

Eilean a‘ Cheò, der Whisky der Isle of Skye distillers

Die dritte Whisky Brennerei auf der Isle of Skye kommt! Thomas und Alistair Wilson, die Brüder hinter dem Familienunternehmen Isle of Skye Distillers, aufgewachsen auf der Insel, haben 2016 zunächst die erste Brennerei auf Skye gegründet, die Gin herstellt. Bis auf diesen Tag ist das Unternehmen zu Hundertprozent unabhängig und wird nun durc Expansion auf die nächste Stufe gehoben, indem es im Herzen von Portree investiert und eine neue Whisky-Brennerei zu bauen.

Die preisgekrönten, handgefertigten Misty Isle Gins und Vodka werden in limitierten Chargen hergestellt und sind von der wilden und rauen Schönheit der Isle of Skye inspiriert.

Als stolze Inselbewohner ist die Herkunft alles für Thomas & Alistair. Das spiegelt sich in allem wider, von der Bewahrung ihrer Heimat durch nachhaltige Praktiken bis hin zur Unterstützung der Gemeinde mit jeder verkauften Flasche.

Der Wacholder wird vor Ort geerntet, und einige der anderen 11 Botanicals, die in den Gin einfließen, werden in ihrem Brennereigarten angebaut.

Die voll ausgestatteten Einzelhandelsgeschäfte in Portree, im Norden der Insel, und „The Misty Bottle Shop“ in Breakish, im Süden der Insel, heißen Besucher aus der ganzen Welt willkommen und bieten ein einzigartiges Erlebnis auf Skye.

Anfang 2025 beginnen sie mit der Whiskyproduktion. Hierzu bietet das Unternehmen „Cask Ownership“ und einen Founders Club an.

Dies ist die „First Edition“ der Fässer 1-25. Es werden jeweils nur 25 Fässer in limitierter Auflage herausgeben, was sie für Investitionen, Sammler oder die Herstellung von Whisky in kleinen Auflagen für private Labels äußerst interessant macht.

Um ihren Misty Isle Gin perfekt zu ergänzen, nennen sie ihren Whisky EILEAN A‘ CHEÒ, was auf Gälisch „Die Insel des Nebels“ bedeutet. The Island of Mist‘ – ein perfekter Markenname!

Das einzigartige Flaschendesign und die Verpackung werden bis zum Tag der Markteinführung geheim gehalten. Es wird nicht zu verkennen sein, dass es sich um einen Single Malt Whisky von der Isle of Skye handelt.

Bei diesen ersten Fässern geht es darum, ein Stück Geschichte zu erwerben, die auf dem Markt sehr begehrt sein wird, um an Sammler weiterverkauft zu werden. Oder sie werden von der Brennerei zurückgekauft, wenn sie gereift sind und der Erwerber sie verkaufen möchte.

Die Brennerei wird aus lokalem Bruchstein und Holz aus der Region gebaut und wird mit Solarenergie betrieben. Sie wird nachhaltig sein und sich harmonisch in die Umgebung einpflegen. Das Land, auf dem sich unsere Brennerei befindet, gehört uns und ist in Familienbesitz.

Die Firma hat überdies einen Sales Manager in Deutschland eingestellt, um den Vertrieb vor Ort zu steuern und die Marke in ganz Europa auszubauen.

Das Hauptunterscheidungsmerkmal von Isle of Skye Distillers liegt in ihrem Engagement für die Herkunft und der Herstellung von Spirituosen mit Schwerpunkt auf der ikonischen Isle of Skye.

Das Streben nach Perfektion und die Hingabe an eine Zukunft von erstklassigem Single Malt Whisky hebt sie auf dem umkämpften Spirituosenmarktmarkt ab, mit einem sehr starken und weltweit erkennbaren Markennamen.

Weitere Informationen auf https://isleofskyedistillers.com/ oder per Email: philipp@isleofskyedistillers.com