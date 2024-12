The Glenlivet x Thomas Doherty interpretiert schottischen Tartan neu

Die Speyside-Destillery The Glenlivet feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag, und verleiht anlässlich dieses Jubiläums gemeinsam mit dem schottischen Schauspieler Thomas Doherty dem schottischen Klassiker Tartan eine zeitgenössische Note. Um ein helles und unverwechselbares, aber dennoch kulturell traditionelles Tartan zu kreieren, kombiniert The Glenlivet die charakteristische blaugrüne Farbe ihrer Verpackungen mit den Gold- und Bernsteintönen seines Single Malts. Der Glenlivet-Tartan wurde von Lochcarron of Scotland hergestellt, einem der weltweit führenden schottischen Tartanhersteller.

In einem Video, welches wir hier einbinden und das auch auf Youtube zu finde ist, erfahren Sie mehr zu The Glenlivet x Thomas Doherty und dem neuen Tartan: