Malts at Home mit neuem Online-Shop und Tastingboxen

Malts at Home by Sven Vogel, Anbieter von Verkostungs-Sets mit Virtual Reality für Zuhause (wir stellten Ihnen das Angebot im letzten September vor), erweitert sein Angebot. Zwei weitere Tastingboxen kommen hinzu, insgesamt besteht das Angebot jetzt zehn Sets, die auch jeweils ohne Virtual Reality Unterstützung erworben werden können. Eine Überarbeitung erhielt auch der Online-Shop von Malts at Home, der sich nun neu darstellt.

Alle weiteren Einzelheiten hierzu finden Sie in den Infos, die von Malts at Home erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Malts at Home by Sven Vogel revolutioniert das Whisky-Erlebnis mit Virtual Reality Unterstützung und geht mit einem neuen Online-Shop und Produkterweiterungen an den Start.

„Wir sind glücklich, mit unseren neuen Whisky-Tastingboxen ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis anbieten zu können“, sagt Sven Vogel, Inhaber von Malts at Home. „Durch die Kombination von hochwertigen Whiskys und der Virtual Reality-Technologie möchten wir die Grenzen traditioneller Verköstungserlebnisse erweitern und unseren Kunden ein neues Maß an Interaktivität und Genuss bieten.“

Mit den Tastingboxen können Whisky-Liebhaber so ein immersives und interaktives Geschmackserlebnis direkt von Zuhause aus erleben. Die brandneuen Boxen sind exklusiv im Online-Shop www.tasting-box.de erhältlich, in welchem Interessierte ebenfalls eine vielfältig Auswahl an weiteren Boxen ohne Virtual Reality sowie an passenden Glencairn-Gläsern finden.

Ab sofort stehen überdies zwei weitere Tastingboxen zur Verfügung, wodurch sich die Produktpalette auf insgesamt sechs verschiedene Sets mit Virtual Reality erweitert:

Box #3: German Single Malts

Box #9: Homage to Mark Reynier

Bestückt sind die Boxen jeweils mit sechs ausgewählten Proben á 2cl, einer Kunststoffpipette für die Zugabe von Wasser sowie einer hochwertigen Virtual Reality Brille, in die das eigene Smartphone eingesetzt werden kann.

Der Ablauf des Tastings in Eigeninitiative ist einfach und bequem:

Mithilfe von QR-Codes, welche mit dem Smartphone gescannt werden, öffnet sich das jeweilige VR-Video.

Insgesamt finden die Nutzerinnen und Nutzer drei Videos, die individuell auf das Thema der entsprechenden Tastingbox abgestimmt sind.

Des Weiteren befindet sich auf jedem Probefläschchen ein weiterer QR-Code, hinter dem sich die offiziellen Tastingnotes und eine kurze Beschreibung des jeweiligen Whiskys verbergen.

Weitere Infos finden Sie auf www.tasting-box.de