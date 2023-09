Ein etwas anderes Konzept für ein Whisky-Tasting stellt Malts at Home in ihrer heutigen Presseaussendung vor. Unter dem TASTE. ENJOY. DISCOVER. sind Tasting-Sets erhältlich, die mit einer VR Unterstützung und 360° Videos an den Entstehungs-Ort der Spirituose mitnehmen und alles Wissenswerte rund um das Thema Whisky oder Rum erläutern (Letzterer findet ausnahmsweise mal einen Platz bei Whiskyexperts).

Alle weiteren Einzelheiten hierzu finden Sie in den Infos, die von Malts at Home erhalten haben:

Malts at Home präsentiert Tasting-Box inklusive Virtual Reality

Malts at Home by Sven Vogel bringt einzigartige Tastingboxen mit Virtual Reality Unterstützung auf den Markt. Unter dem Motto TASTE. ENJOY. DISCOVER. wird das Tasting in den eigenen vier Wänden zu einem einmaligen Erlebnis.

„Ein Whisky- oder auch Rumtasting sollte ein interaktives Erlebnis sein. Daraus entstand im Jahr 2018 die Idee, Whiskytastings mit Virtual Reality anzubieten. Da dies jedoch regional auf das Ruhrgebiet und die nähere Umgebung begrenzt ist, wollte ich eine Möglichkeit schaffen, auch den Rest der Republik daran teilhaben zu lassen“, sagt Sven Vogel, Inhaber von Malts at Home.

Bei der VR Unterstützung handelt es sich um 360° Videos, welche euch mit an den Ort der Entstehung nehmen und alles Wissenswerte rund um das Thema Whisky oder Rum erläutern.

Zur Auswahl stehen aktuell 4 verschiedene Tastingboxen mit VR Unterstützung:

– Box #1 Schottlands Whisky-Regionen

– Box #2 Islay Single Malts

– Box #5 Rum Weltweit

– Box #6 Irish Whiskey

Die Boxen enthalten je 6 ausgewählte Proben á 2cl, eine Kunststoffpipette für die Zugabe von Wasser sowie eine Virtual Reality Brille aus Pappe, in die das eigene Smartphone eingesetzt werden kann.

„Bei den Virtual Reality Brillen war mir wichtig, dass es sich nicht um günstige Werbeprodukte mit schlecht geschliffenen Linsen handelt, weshalb ich lange nach einem Partner suchen musste, der meine Anforderungen erfüllt“, resümiert Sven Vogel.

Der Ablauf des Tastings in Eigeninitiative ist einfach und bequem:

Jede Box enthält eine Anleitung mit QR-Codes, welche mit dem Smartphone gescannt werden, wodurch sich das jeweilige VR-Video öffnet. Insgesamt finden die Nutzerinnen und Nutzer 3 Videos, die auf das Thema der entsprechenden Tastingbox abgestimmt sind.

Des Weiteren befindet sich auf jedem Probefläschchen ein weiterer QR-Code, hinter dem sich die offiziellen Tastingnotes und eine kurze Beschreibung des jeweiligen Whiskys bzw. Rums verbirgt.

Die Tastingboxen können ausschließlich im Onlineshop von Malts at Home unter www.malts-at-home.com/shop bestellt werden.

Weitere Infos finden Sie auf www.malts-at-home.com