Der unabhängiger Abfüller Malts of Scotland veröffentlicht wieder einige neue Abfüllungen. Die Abfüllungen haben alle das Aroma und den Charakter einer Bourbon-Reifung. Das Batch ist ab dem 28.09.2023 im Malts of Scotland Warehouseshop in Paderborn erhältlich. Hier bei uns finden Sie alle Infos, Deatails und ausführlichen Tasting Notes zu den neuen Abfüllungen von Malts of Scotland:

Malts of Scotland zum Herbst mit neuem Batch

Bowmore 27y – Rare Cask

Cask No. MoS23001

1996 – 2023

Bourbon Hogshead

46.7% – 120 Bottles

Nase: Honigkaramell, Apfelkompott, Aprikosenmarmelade, feiner süßer Rauch, reife Stachelbeeren, Vanillestangen, süße Feigen, Weichtoffee, Butterkekse

Geschmack: Kräftiger erdiger Rauch, Karamellcreme, Aprikosen, Weinbergpfirsiche, Marillengelee, süße Feigen, Honig, Vanillekipferl, Haferkekse, Getreideriegel, etwas Asche

Bruichladdich 30y – Rare Cask

Cask No. MoS230191993 – 2023

Bourbon Hogshead

45.8% – 211 Bottles

Nase: Reife Früchte, Stachelbeeren, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Zuckerwatte, Karamell, Sahnetoffee, Vanillepudding, Butterkekse, Früchtemüsli

Geschmack: Sahnetoffee, Vanillekipferl, reife Äpfel, Aprikosen, Getreideschrot, Müsliriegel, geröstete Nüsse, Stroh, leicht herbe Noten, Sackleinen, Tabakblätter, Holzspäne

Imperial 25y – Rare Cask

Cask No. MoS23022

1998 – 2023

Bourbon Barrel

41.7% – 217 Bottles

Nase: bunter Früchtekorb, Honigkaramell, Sahnetoffee, süße Äpfel, Birnenkompott, Marillen, Honigmelone, Nektarinen, Sternfrucht, süße Kiwi, frisch gemahlene Vanille, feine Getreidenoten

Geschmack: Obstsalat, Sahnetoffee, feine Würze, Vanillekipferl, Karamell, Honig, Birnenkompott, Apfelringe, süße Stachelbeeren , Marillen, etwas Früchtemüsli, feine Holznoten, etwas Tabak

Bunnahabhain peated 16y – Single Cask Range

Cask No. MoS230152007 – 2023

refill Bourbon Hogshead

51.5% – 227 Bottles

Nase: Süßer Rauch, Apfelkompott, Honig, Karamelltoffee, Vanillekipferl, Butterkekse, Creme Brulee, Heu

Geschmack: Kräftiger erdiger Rauch, Tabak, Holzspäne, Kräuterbonbons, Honig, Karamell, Sahnetoffee, Vanillecreme, feine herbe Noten, Tabakblätter

Tobermory 15y – Single Cask Range

Cask No. MoS23012

2008 – 2023

refill Bourbon Barrel

53.5% – 260 Bottles

Nase: Helle Früchte, Honig, etwas Karamell, Getreideschrot, leicht grasig, frischer Trester, Holzspäne

Geschmack: Getreide, Honig, helle Früchte, Heu, etwas unreife Banane, Holzspäne, grasig, leicht herb

MoS Warehouse-Shop

Senefelderstr. 7

33100 Paderborn

www.malts-of-scotland.com