Serge verkostet: Ein Trio der Glendullan Distillery

Nach einer zweitägigen Pause – von seiner kurz angedeuteten Reise werden wir demnächst wohl mehr erfahren – meldet sich Serge Valentin heute wieder zurück mit einer Verkostung auf Whiskyfun. Heute im Fokus ist die Brennerei Glendullan, diese vereint Eigentümer Diageo mit zwei weiteren Destillerien zur Marke The Singleton. An die Seite der aktuellen Abfüllung The Singleton of Glendullan ‘Classic’ Sweet Vibrancy, abgefüllt mit 40 % Vol. und ohne Altersangabe, stehen in der Session zwei 2024er Indie-Glendullan-Bottlings. Diese beschreibt Serge als ’sehr gut‘ und ‚wirklich ausgezeichnet‘, für The Singleton of Glendullan bleibt ein ‚wirklich anständig‘. Dementsprechend fallen auch die heutigen Bewertungen aus:

Abfüllung Punkte

Singleton of Glendullan ‘Classic’ (40%, OB, Sweet Vibrancy, 1l, +/-2024) 78 Glendullan 11 yo 2012/2024 ‘100 Proof Edition #32’ (57.1%, Signatory Vintage, 1st fill oloroso butt) 86 Glendullan 12 yo 2011/2024 (59.8%, Berry Bros. & Rudd, Glens & Valleys, hogshead, cask #310542, 292 bottles) 87