Alba Import stellt das Sommerbottling in der A.D.Rattray Cask Collection vor

So beschreibt Alba Import die neuen Abfüllungen des Sommerbottling in der A.D.Rattray Cask Collection. Alle Details zu den Abfüllungen der Brennereien Glendullan, Glen Garioch, Knockdhu sowie der einer nicht genannten destillerie von den Orkneys in der Aussendung, die wir von Alba Import erhalten haben

Alba Import präsentiert vier neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection. Unter diesem Label füllt der schottische Independent Bottler A.D.Rattray seit dem Jahr 2004 Single Malt und Grain Whiskys in Einzelfass-Qualität ab, immer in voller Fassstärke, in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Chill-Filtration.

Ein weiteres Merkmal der Cask Collection von A.D.Rattray ist die Benennung vollumfänglicher Fass-Daten auf dem jeweiligen Label. So findet man Angaben zu Herkunftsregion, Fass-Art, Fassnummer, Tag der Destillation, Tag der Abfüllung, Flaschenzahl sowie Zusatzdaten bei evtl. Zweitreifungen. Darüber hinaus gibt es ein Rückenlabel mit ausführlichen Tasting-Notes.

Vier neue Qualitäten in der A.D.Rattray Cask Collection sind nun im Fachhandel verfügbar:

Glendullan , 2010, 14 Jahre, Oloroso Sherry Finish, 56,7%

, 2010, 14 Jahre, Oloroso Sherry Finish, 56,7% Glen Garioch , 2012, 12 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 57,5%

, 2012, 12 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 57,5% Knockdhu , 2009, 15 Jahre, Moscatel Finish, 52,4%

, 2009, 15 Jahre, Moscatel Finish, 52,4% Orkney Malt, 2006, 18 J., Bourbon Hogshead, 58,4%

Glendullan sieht man eher selten als unabhängige Abfüllung. Bei diesem Fass kann man eher von einer Doppellagerung statt einem Finish sprechen, denn 3 1/2 Jahre dauerte die Zweitreifung im Oloroso Sherry Fass. So zeigt sich ein ausgewogener Tropfen mit Trockenfrucht und Gewürzen. Noten von Orange, Feige, Zimt und cremiges Karamell umspielen den Gaumen.

Der 12-jährige Glen Garioch reifte durchgehend im First-Fill Bourbon Barrel und süße Vanillearomen komplimentieren den malzig-nussigen Charakter des Destillats perfekt. Dazu gesellen sich Noten von Milchschokolade, Banane, Malzzucker, Walnuss und Ingwer.

Als eleganter Speysider bekannt, reifte der Knockdhu 14 Jahre im ex Bourbon Hogshead, bevor er ein einjähriges Finish im portugiesischen Moscatel-Fass erhielt. Der Einfluss des süßen Dessertweins sorgt für ein sommerlich duftig-florales Geschmackserlebnis. Gleichzeitig blumig, malzig und fruchtig in der Nase, folgen am Gaumen Noten von Vanillecreme, weißer Schokolade, Pink Grapefruit und kandierter Orangenschale.

Last but not least haben A.D.Rattray einen 18-jährigen Orkney Single Malt abgefüllt und es ist nicht schwer zu erraten, welche Brennerei sich dahinter verbirgt – dieselbe wie beim beliebten 15-jährigen Cask Orkney.

Nach 18 Jahren im Bourbon Hogshead zeigt sich ein typischer, leicht rauchiger Brennereicharakter, den unzählige Kenner lieben. Komplexe Aromen von Honiggebäck, Mandeln, wilden Brombeeren, kandierten Pecannüssen untermalt von Heidekraut und einer Kohlerauch-Note erfreuen den Gaumen.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import kommentiert:

„Zu jedem Bottling erhalten wir von A.D.Rattray einleitende Worte zur jeweiligen Range und in diesem Fall hat man uns quasi aus der Seele gesprochen:

In der heutigen Whiskywelt liegt der Fokus oft auf Extremen, z.B. schwer rauchigen Malts, stark sherrybetonten Drams und unkonventionellen Fassreifungen. Während diese Stile intensive Aromen bieten, können sie jedoch Komplexität und feine Noten überlagern.

Die Besonderheit von Scotch Whisky liegt in der Diversität. Auch wenn oft versucht wird zu definieren, zu kategorisieren und zuzuordnen, so lassen sich die bemerkenswertesten Whiskys häufig nicht klar klassifizieren. Sie vereinen komplexe Elemente aus dem gesamten Aromenspektrum.

Das Sommerbottling von A.D.Rattray lädt ein, die Feinheiten von Whisky zu feiern – vier ausdrucksstarke Fässer, die ihre Tiefe durch Balance statt Dominanz offenbaren und ein elegantes, nuanciertes Geschmackserlebnis bieten. Die kuratierten Fässer bieten zudem verschiedene Altersstufen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Abgefüllt wie immer in natürlicher Stärke und Farbgebung.“