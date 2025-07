Neu bei Kirsch Import: 4 x Duncan Taylor, 12 x WhiskyHeroes, 4 x Gordon & MacPhail und Benromach Contrasts: Organic

Weil in dieser Woche die Neuheiten im Whisky-Portfolio von Kirsch Import satte 21 neue Abfüllungen umfasst, kommen wir direkt zu diesen Bottlings, und verzichten heute auf eine Einleitung.

Hier alle Details:

Komplexe Sherry Octave Casks für Kirsch-Kunden:

Intensiv veredelt & mit neuer Optik

Whiskys von Duncan Taylor basieren auf einer Sammlung, die zu den größten ihrer Art zählt. Für The Octave gönnt der unabhängige Abfüller ausgewählten Single und Blended Malts oder Single Grains in den ca. 50 Liter fassenden Sherry-Oktav-Fässern ein mehrmonatiges Finish und erzielt so ausgesprochen raffinierte Geschmacksprofile. Vier exklusive Single Casks treten den Beweis an – und führen die aufgefrischte Optik der Reihe vor.



Ein Palo Cortado Sherry Octave veredelte den süßen, leichten Hausstil der einzigen Grain Distillery der Highlands: Im Invergordon 2011/2025 treffen cremiges Karamell und Buttermilch auf tropische Noten, Rosinen und gesalzene Mandeln. Den als Single Grain seltenen Whisky haben wir ebenso exklusiv für den deutschen Markt gesichert wie den Linkwood 2014/2025. Wer eine der 117 Flaschen ergattert, dem serviert Duncan Taylor Kekse mit Lemon Curd und Erdnussbutter.



Nach 16 Jahren und Sherry-Finale vermählt der „mystery malt“ An Islay Distillery 2008/2025 charakteristische Noten von Meersalz, Torf und Rauch mit Pfeffer, antikem Holz und Wiesenblumen. Dieses kraftvolle Profil darf sich bei fassstarken 54,7% vol. ungehemmt entfalten. In der getorften Version präsentiert der Bunnahabhain 2014/2025 neben schwarzem Pfeffer salzige und süße Torfaromen, die zu geräuchertem Fisch, glühender Holzkohle und krautigen Noten übergehen. Dafür gönnte Duncan Taylor der Exklusivabfüllung ein Finish im Pedro Ximénez Sherry Octave.

Invergordon 2011/2025

Duncan Taylor Highland Single Grain Scotch Whisky

The Octave

13 Jahre

Dest.: 2021

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Palo Cortado Sherry Octave (Finish)

Fassnr.: 5245903

101 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2014/2025

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Octave

Exclusively bottled for Germany

11 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave (Finish)

Fassnr.: 7645563

117 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

An Islay Distillery 2008/2025 – Peated

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

The Octave

Exclusively bottled for Germany

16 Jahre

Dest.: 2008

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave (Finish)

Fassnr.: 11844987

97 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2014/2025 – Peated

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

The Octave

Exclusively bottled for Germany

10 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks, Pedro Ximénez Sherry Octave (Finish)

Fassnr.: 3845493

120 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Heldenhafte Geschmackserlebnisse:

Zwölf WhiskyHeroes brechen zu neuen Missionen auf

Brave New Spirits entsendet zwölf spektakuläre WhiskyHeroes. Die Mission: für heldenhafte Geschmackserlebnisse sorgen. Ihre Superkräfte beziehen die unabhängig abgefüllten Single Casks und Small Batches aus hochwertigen Fässern – von Sherry und Bourbon über Laphroaig bis Tequila.



Zwei Germany Exclusives bilden die Vorhut und nehmen nur Genießer hierzulande auf von Charakter, Kraft und Geschmack geprägte Abenteuer mit.

The Quiet Blade – Dalrymple 13 y.o. führt in eine erst 2007 von William Grant & Sons gegründete Lowland-Brennerei.



Der „teaspooned“ Blended Malt enthält einen Teelöffel Whisky aus einer anderen Destillerie – und hüllt sich in Schweigen, was seinen Geburtsnamen betrifft.

Für The Ardphroaig Mutant on Guard – Ardmore 11 y.o. verschmilzt Highland-Rauch mit Islay-Torf.



Die Vollreifung in einem Second Fill Laphroaig Whisky Barrel lässt den würzigen Ardmore zum Superhelden für Fans rauchiger Scotch Whiskys mutieren.

Auf dem Fuße folgen der Back to the Roots – Linkwood 12 y.o., ein Small Batch aus First Fill Tennessee Bourbon Barrels und das Preis-Leistungs-Highlight Enigma of the Elite 20 y.o., ein edler Blended Scotch aus dem Bourbon Hogshead.



An dunklen Kräften aus Sherryfässern bedienten sich der als Single Malt seltene, aber hervorragende The Might of the Moor – Auchroisk 12 y.o. und der fruchtig-würzige A Silent Pursuit – Royal Brackla 9 y.o., ebenso wie zwei üppige Benrinnes 13 y.o. Single Casks, der Silent Night und der Evening Blaze.



Auch The Watch – Mannochmore 13 y.o., der nur in den Wintermonaten produziert wird, der stark getorfte Fury of the Obsidian Colossus – Ardmore 11 y.o. und The Untamed Grace – Ardlair 10 y.o., für den die Ardmore Distillery auf Torfmalz verzichtete, setzen auf die herausragenden Fähigkeiten andalusischer Fässer. Eigene Wege geht The Mask of El Peaton 15 y.o.: Der maskierte Highland Single Malt reifte im First Fill Old Tequila Barrel nach.

The Quiet Blade – Dalrymple 13 y.o.

Brave New Spirits Lowland Blended Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

Exclusive Edition for Germany

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Quarter Cask (Finish)

Fassnr.: 2321601/2012

170 Flaschen

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Ardphroaig Mutant on Guard – Ardmore 11 y.o. – Peated

Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Small Batch

Exclusive Edition for Germany

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second Fill Laphroaig Whisky Barrel

Fassnr.: 807592/2013

242 Flaschen

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Back to the Roots – Linkwood 12 y.o.

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Small Batch

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Tennessee Bourbon Barrels

Fassnr.: 2312111 & 2312115/2015

379 Flaschen (insgesamt)

56,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Enigma of the Elite 20 y.o.

Brave New Spirits Blended Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

20 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside & Lowlands

Fasstyp: Bourbon Hogshead

295 Flaschen (insgesamt)

44,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Might of the Moor – Auchroisk 12 y.o.

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique (Finish)

Fassnr.: 808700/2013

302 Flaschen (insgesamt)

57,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

A Silent Pursuit – Royal Brackla 9 y.o.

Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 304250/2015

303 Flaschen (insgesamt)

53,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Silent Night – Benrinnes 13 y.o.

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Barrique (Finish)

Fassnr.: 22051001/2022

386 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Evening Blaze – Benrinnes 13 y.o.

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Hogshead

Fassnr.: 11639/048/2011

312 Flaschen (insgesamt)

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Watch – Mannochmore 13 y.o.

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Barrique (Finish)

Fassnr.: 2313203/2012

315 Flaschen (insgesamt)

55,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Fury of the Obsidian Colossus – Ardmore 11 y.o. – Peated

Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique (Finish)

Fassnr.: 800218/2013

220 Flaschen (insgesamt)

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Untamed Grace – Ardlair 10 y.o. (Ardmore)

Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 200/2014

211 Flaschen (insgesamt)

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Mask of El Peaton 15 y.o. – Peated

Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask

15 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Old Tequila Barrel (Finish)

Fassnr.: 231542/2010

252 Flaschen (insgesamt)

50,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Single Malts für Connaisseure:

Rares und Ökologisches von Gordon & MacPhail und Benromach

Mit der Reihe Connoisseurs Choice betreibt Gordon & MacPhail seit 1968 eine visionäre Plattform für schottische Single Malts. Die individuelle Geschichte jeder der über 2.000 Whiskys für Connaisseure wird durch sein Etikett erzählt: Fasstyp, Abfülldatum, Alkoholgehalt, Jahrgang und Verkostungsnotizen.

Vier fassstarke Single Casks ergänzen die Serie für Kenner – angefangen beim Caol Ila 2007/2025. Im Refill Sherry Butt entwickelte die Islay-Ikone Aromen von süßem Rauch, Erdbeermarmelade und Zimt. 24 Jahre im Bourbon Hogshead prägten den Tormore 2000/2025 dagegen mit weichen Noten von Lemon Cheesecake, Banane und Butterscotch.



Dem Inchgower 1998/2025 gönnte Gordon & MacPhail eine langjährige Sherry-Vollreifung. Üppige Milchschokolade verschmilzt so mit eingekochten Pflaumen und Gewürzen. Nach 28 Jahren im amerikanischen Eichenfass ist der Ledaig 1996/2025 ein Fest für „peat heads“. Im torfigen Zweig der Tobermory Distillery auf der Isle of Mull destilliert, strotzt er vor hellen Fruchtnoten, frischer Minze und kraftvollem Rauch.

Caol Ila 2007/2025 – Peated

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

17 Jahre

Dest: 2007

Abgef.: 13/03/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr.: 311974

404 Flaschen (insgesamt)

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tormore 2000/2025

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

24 Jahre

Dest: 2000

Abgef.: 12/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr.: 1264

217 Flaschen (insgesamt)

56,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Inchgower 1998/2025

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

26 Jahre

Dest: 1998

Abgef.: 06/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr.: 11274

533 Flaschen (insgesamt)

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ledaig 1996/2025 – Peated

Gordon & MacPhail Island Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

28 Jahre

Dest: 1996

Abgef.: 04/02/2025

Herkunft: Schottland, Island

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr.: 88

223 Flaschen (insgesamt)

53,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auch er stammt aus der Expertenhand von Gordon & MacPhail: Der Benromach Contrasts: Organic 2015/2025 wird aus ungetorftem Bio-Gerstenmalz gebrannt und reift in Virgin Oak Casks.

Der erste je biozertifizierte Single Malt Scotch ist ein süßes, zugängliches Erlebnis. Im aktuellen Batch entfaltet er süße und malzige Noten, ergänzt von cremigem Pfeffer, Banane, Kaffee und Kakao.

Benromach Contrasts: Organic 2015/2025

Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest.: 2015

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Virgin American Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert