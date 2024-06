Einen Secret Speyside Whisky, den man nur auf der Webseite des unabhängigen Abfüllers oder auf Messen und Tastings erhalten kann – das ist das neue, 16 Jahre alte Bottling aus der Lieblingsdestillerie von Tilo Schnabl aka The Caskhound in der True Friends Serie.

Was es über den Whisky mit Vollreifung im First Fill Oloroso Sherry Cask auf sich hat, das können Sie nachfolgend erfahren – ebenso wie die Bezugsquelle dafür.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neues TRUE FRIENDS-Bottling von THE CASKHOUND:

Ein exklusiver Secret Speyside Malt sorgt für sherrystarke Genussmomente

Mit der mittlerweile dritten Abfüllung der limitierten TRUE FRIENDS-Reihe beweist THE CASKHOUND-Macher Tilo Schnabel wieder einmal seine sprichwörtliche „Spürnase für guten Whisky“. Der vollmundige SECRET SPEYSIDE stammt aus einer der bekanntesten Destillerien in der südlichen Speyside, deren sherrystarke Single Malts einfach legendär sind, und die sich darüber hinaus rühmen darf, zu den letzten unabhängigen schottischen Brennereien in Familienbesitz zu gehören.

Dieser besondere Tropfen begeisterte Tilo Schnabel sofort. Stammt er doch nicht nur aus seiner Lieblingsdestillerie, sondern setzt sich allein durch Fakten und Charakteristik deutlich von der Menge vieler anderer, lediglich gefinishter Sherry Cask-Abfüllungen ab. Der SECRET SPEYSIDE verbrachte seine kompletten 16 Jahre im First Fill Oloroso Sherry Cask, und die daraus resultierende überwältigende Harmonie aus Destillat und Fasseinfluss offenbart sich einfach mit jedem Schluck. Grund genug, diesen außergewöhnlichen Speyside Malt als EXCLUSIVE BOTTLING anzubieten, den man nur auf der CASKHOUND-Website oder auf Tastings & Messen erhalten kann.

TRUE FRIENDS WITH GREAT TASTE

Egal ob allein genossen oder zusammen mit guten Freunden: der ausdrucksstarke 2008er SECRET SPEYSIDE mit seiner Vollreifung im erstbefüllten Oloroso Sherry Cask ist ein wahres Fest für Herz und Sinne – und kann dank des nahezu klassischen Profils seine Herkunft aus einer der renommiertesten Brennereien Schottlands einfach nicht verleugnen. Freunde sherrybetonter Tropfen, Whiskykenner & -Entdecker werden dem zustimmen – und begeistert zuschlagen! Wer kann bei einer solch verführerischen Komposition aus Sherrynoten und Trockenfrüchten, Gewürzen, Orangen, Schokolade und einer alles durchdringenden, samtigen Süße schon widerstehen?

TRUE FRIENDS – Chapter 3: SECRET SPEYSIDE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre alt (2008/2024)

53,9 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a First Fill Oloroso Sherry Cask

Auflage 320 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Nose: Uns empfangen deutliche, klassische Sherry-Aromen: viel Süße, Rosinen, Haselnüsse, eingelegte Kirschen und Tabak, danach offenbart sich eine Melange aus angenehmem Warehouse-Muff, Liebstöckel, Malz & Toffee, Datteln, kandierten Orangen und zum Abschied ein Spritzer Pfirsichbowle

Palate: Weich, ölig und mundfüllend: Toffee & karamellisierte Nüsse, fruchtige Süße, dunkle Schokolade mit Kirschen und einer Prise Zimt, Ahornsirup, Feigenmarmelade, etwas Ingwer, Muskatnuss und Terry’s, der britischen Schokolade mit Orangengeschmack

Finish: Lang und wärmend, mit Kakaopulver, Walnüssen und einem letzten Hauch würziger Sherrynoten, danach etwas Fudge mit Rosinen und dezent trockene Eichenwürze

Fazit: Eine wahre Symphonie aus dunkler Süße, delikater Würzigkeit und einer sanften Wärme, die ein unverwechselbares und fesselndes Trinkerlebnis schafft.

Wie alle THE CASKHOUND-Abfüllungen können Sie auch den Secret Speyside in Fassstärke, ungefärbt sowie nicht kühlfiltriert genießen. Er ist ab sofort exklusiv und nur in unserem Webshop unter www.thecaskhound.de/shop sowie auf Tastings und Messen erhältlich sein. Jetzt heißt es schnell sein und sich eine der nur 320 Flaschen sichern!

Eine Liste unserer ausgewählten Handelspartner finden Sie ebenfalls unter www.thecaskhound.de – oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachrichten zu neuen Bottlings zu verpassen.