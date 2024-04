TTB-Neuheit: Lochlea Cask Strength Batch 2

Batch 2 des Lochlea Cask Strength ist unser neuester Fund in der US-amerikanischen TTB-Datenbank. Lochlea Cask Strength Batch 1 erschien im letzten Sommer (wir berichteten) und reifte zu 70% in erstbefüllten Bourbon-Fässern und zu 30% in First Fill Oloroso-Sherryfässer. Für die Neuauflage wählte die Lowland-Brennerei allerdings eine andere Fass-Kombination. Der Single Malt der zweiten Auflage reifte in Oloroso-, PX und STR-Casks. Anschließend kam er mit 60 % Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flaschen. Hier die Etiketten zu Lochlea Cask Strength Batch 2:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.