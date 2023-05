TTB-Neuheit: Old Pulteney Port

Die Destillerie Pulteney aus Wick setzt ihre coastal series wie angekündigt fort. In der us-amerikanische TTB-Datenbank taucht das Label einer zweiten Abfüllung (geplant sind insgesamt vier) dieser Serie auf. Old Pulteney „The Coastal Series“ Port reifte zunächst in ex-bourbon-casks, danach abschließen in Port casks aus dem Tal Douro in Portugal. Das Label verspricht verspricht Fruchtigkeit, Süße und Würze und sieht so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.