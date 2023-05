Gewinnen Sie jetzt zur Grillsaison den Benriach The Smoky Ten samt toller Leder-Grillschürze

Endlich ist die Grillsaison gestartet – und da wollen wir uns bei Whiskyexperts gleich mit einer idealen Kombi beteiligen: Gemeinsam mit unserem Partner Kammer-Kirsch verlosen wir einen Benriach The Smoky Ten und eine exklusive Leder-Grillschürze von Benriach – beides ideale Begleiter für das Grillfest mit Freunden. Der BenRiach seiner Fruchtigkeit wegen, die den Rauch aus Highland-Torf wunderbar ergänzt, und die Grillschürze, weil sie nicht nur von ebenso hoher Qualität ist wie der Whisky, sondern auch richtig professionell aussieht.

Benriach Speyside Scotch Single Malt Whisky

Die Benriach-Destillerie wurde 1898 gegründet und ist im Norden von Speyside beheimatet. Ohne das einzigartiges Whisky-Erbe von Gründer John Duff wäre ein Speyside Single Malt Scotch Whisky, der so faszinierend und außergewöhnlich ist wie Benriach, nicht möglich gewesen. Obwohl die grob behauenen Wände der Lagerhäuser unscheinbar erscheinen mögen, so beherbergen sie doch eine einzigartige kreative Expertise in der Whisky-Destillation. Die schroffe, schöne Destillerie befindet sich auf dem Gelände des alten Bauernhofs Riach und bezieht sein Wasser aus einem mineralhaltigen Grundwasserspeicher tief unter der Destillerie.

Nach langjähriger Tradition werden in Benriach Whiskys in drei Stilrichtungen destilliert – klassisch ungetorft, Highland peated und dreifach destilliert. Diese Brennkunst zusammen mit einer vielfältigen Auswahl an Fässern aus der ganzen Welt ermöglicht den Whiskyherstellern die vollen Geschmacksmöglichkeiten von Single Malt auszuschöpfen und einige der reichhaltigsten, vielschichtigsten Whiskys im Speyside herzustellen. Benriach ist die Geschichte eines verborgenen Speyside-Juwels, das behutsam seine Schätze offenbart, die es zu entdecken und zu genießen gilt.

Drei ihrer beliebtesten Whiskys wollen wir Ihnen hier vorstellen – einen davon, den Benriach The Smoky Ten, können Sie gewinnen – zusammen mit der tollen Leder-Grillschürze von Benriach:

Benriach Twelve:

Ein harmonischer Klassiker, der die intensiven Sherry-Noten mit zusätzlichen Schichten von Fruchtkomplexität ausgleicht, die mit zwölf Jahren ihre Höhepunkte erreichen. Seine Dreifachreifung in Sherry-, Bourbon und Port-Fässern macht ihn zu einem samtigen und edlen Geschmackserlebnis.

Alter: 12 Jahre alt

Farbe: Goldbronze

Geruch: reichhaltiger Ahornhonig, Kakao und gebackene Waldfrüchte

Geschmack: Maraschino-Kirsche, gedörrte Orange und Haselnuss, mit einem Abgang von Sultaninen und Mokka

Rauch Stufe: null

Benriach The Sixteen

Ein Single Malt Scotch Whisky aus der Speyside, der so faszinierend und außergewöhnlich ist wie Benriach, hätte nicht entstehen können ohne sein einzigartiges Erbe in der Whiskyherstellung, das auf das Jahr 1898 zurückgeht, als der Gründer John Duff seine Destillerie errichtete.

Zur Herstellung von Benriach The Sixteen wird das Benriach Destillat in drei Fassarten (Bourbon, Sherry, Virgin Oak) mindestens sechzehn Jahre lang gereift. Der Whisky aus den einzelnen Fässern wird dann gekonnt miteinander vermählt, um einen reichhaltig ausgewogenen Malt zu schaffen, der mit Steinobst, cremiger Haselnuss und Obertönen von duftenden Gewürzen besticht und mit Noten von wildem Honig und kandierten Schalen im Abgang ausklingt.

FARBE: Bronze

NASE: Bratapfel, Haselnuss und cremige Malznoten mit Anklängen von Ingwer, Aprikose und Honig.

GESCHMACK: Apfelkompott mit Gewürzen, Steinobst und weiche, nussige Eichenaromen, mit honigsüßem Malz und Sukkade.

RAUCHSTUFE: ein Hauch von Rauchigkeit

Benriach The Smoky Ten

Ein außergewöhnlich süßer, rauchiger Whisky findet sich im BENRIACH The Smoky Ten wieder. Er hat seine eigene Geschmackspalette, die durch Auswahl und Reifung in einer Kombination verschiedener Fässer entsteht: Bourbon, Jamaika Rum und Virgin Oak, und die mit dem für BENRIACH typischen süßen Rauch aus Highland Torf verwoben ist.

Alter: 10 Jahre alt

Farbe: glänzendes Gold

Geruch: reifer Obstgartenfruchtsirup, geräucherter Honigglasur und Eichenholzgewürz

Geschmack: geräuchertes Apfelholz, Honigahorn und Gewürzbirne mit einem Abgang aus anhaltenden Fruchtaromen und geräucherten Eichennoten

Rauch Stufe: stark

