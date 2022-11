Es hat ein wenig länger gedauert als in unserem ersten Bericht vermeldet, aber nun ist er da: Der Old Pulteney „The Coastal Series“ Pineau des Charentes hat den deutschen Handel erreicht und ist ab sofort verfügbar. Die erste Ausgabe einer Serie von vier Abfüllungen überzeugt durch seine Reifung in Pineau des Charentes Fässern und kommt natürlich ohne Farbstoffe und Kältefiltration aus.

Was es über den Old Pulteney „The Coastal Series“ Pineau des Charentes, der im Handel 90 Euro kosten wird, zu sagen gibt, finden Sie im nachfolgenden Text des Importeurs Eggers & Franke und der Expertise im PDF-Format:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

NEUE EDITION | Old Pulteney „The Coastal Series“: Pineau des Charentes

Old Pulteney führt eine neue Whisky-Serie ein: „The Coastal Series“.

Die neue Serie umfasst vier limitierte Editionen und nimmt Whisky-Fans mit auf eine weltweite Entdeckungsreise. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Spirituosenherstellern aus der ganzen Welt wurde eine spezielle Auswahl an Fässern getroffen, um die Malts in diesen weiter reifen zu lassen. Vier wunderschöne, einzigartige, limitierte Abfülllungen sind entstanden und verleihen dem maritimen Malt wunderbare neue Küstenaromen.

Die „Coastal Series“ startet mit Old Pulteney Pineau des Charentes. Die ehemaligen Pineau des Charentes Weinfässer verleihen dem Single Malt den Geschmack der französischen Südwestküste, die sich hervorragend ergänzen mit den wunderbaren Nuancen Nord- Schottlands, für die Old Pulteney bekannt ist.

Das Spektrum an Aromen reicht von Vanille über würzig-holzige Noten bis hin zu anregend mineralischen Komponenten. Weiterhin bringt diese Abfüllung einen intensiven Duft von Honig und Vanille mit. Seine wunderbare Fruchtigkeit von in Balsamico eingekochten Rosinen, eine deutlich holzig-weinige Note, sowie cremige Vanille kommen am Gaumen zum Ausdruck.

Karamellisierte Haselnüsse und frisch gemahlene Gewürze enden in einem eleganten, langanhaltenden Nachklang. Das große Finale bildet eine aufsteigende Süße, die nach und nach der unverkennbaren, mineralisch-salzigen Note eines klassischen Old Pulteneys weicht.

AUF EINEN BLICK

Old Pulteney Coastal Series: Pineau des Charentes

Nummer 1 von 4 limitierten Editionen

Reifung in Pineau des Charentes Fässern

46 %vol.

Verzicht auf Kältefiltration

Ohne Farbstoffe

UVP 90,00 €

Verfügbar ab sofort (solange der Vorrat reicht)