Serge verkostet: Bruichladdich Fèis Ìle 2023

Selbstverständlich finden die Fèis Ìle 2023ihre Fortsetzung. Aus der 2001 wiedereröffneten Islay-Destillerie Bruichladdich finden sich heute fünf Abfüllungen (plus einem Dram in einer Wiedervorlage). Manches Bottling kann begeistern, manches zufriedenstellen, und unüberraschend erhält ein Bruichladdich mit einem deutlichen Einfluss eines Rotwein-Fasses eine schlechtere Bewertung. Wer hier nun Lochindaal, Port Charlotte und Octomore vermisst: Diese Abfüllungen kommen an einem anderen Tag. Hier ist die Kandidaten des Tages mit ihren Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Bruichladdich 17 yo 2004/2022 (52.1%, Rest & Be Thankful, bourbon barrel, cask #1433, 154 bottles) 88 Bruichladdich 20 yo 2002/2022 (55.3%, Maltbarn, bourbon cask, 161 bottles) 88 Bruichladdich 12 yo 2009/2022 (59.4%, Rest & Be Thankful, wine cask, 257 bottles) 78 Bruichladdich 18 yo 2003/2022 (57.1%, Rest & Be Thankful, sherry cask, cask #1347, 115 bottles) 82 Bruichladdich 1983/1995 (50%, Moon Import, De Viris Illustribus, 1,050 bottles) 86