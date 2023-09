Personelle Veränderungen bei Brown-Forman Deutschland mit dem heutigen Datum: Maria Navas wird neue Geschäftsführerin von Brown-Forman Deutschland. Ihr Vorgänger Yiannis Pafilis wird nach Amsterdam übersiedeln und zur kaufmännischen Leitung Europas weitere Aufgaben übernehmen.

Wechsel in der Geschäftsführung von Brown-Forman Deutschland Neubesetzung aus globaler Struktur – bisheriger Stelleninhaber übernimmt weitere europäische Funktionen

Hamburg, 1. September 2023 – Maria Navas wird mit Wirkung zum 1. September 2023 zum Vice President, General Manager ernannt und übernimmt in ihrer neuen Rolle die Geschäftsführung von Brown-Forman Deutschland. Navas tritt die Nachfolge von Yiannis Pafilis an, der nach Amsterdam umziehen und zusätzliche geografische Führungsaufgaben übernehmen sowie weiterhin die kaufmännische Funktion in Europa leiten wird.

Navas kam 2017 zu dem Familienunternehmen Brown-Forman. Zu dieser Zeit brachte sie umfangreiche Branchenkenntnisse aus ihrer vorherigen Tätigkeit bei Bacardi mit. Ihre Karriere in der internationalen Brown-Forman Corporation startete sie in der spanischen Brown-Forman Organisation als Marketingdirektorin. Anschließend übernahm sie im Oktober 2020 die Position des General Manager für Tschechien und führte die Organisation erfolgreich in einer Phase des Wandels. Sie war zudem maßgeblich am Aufbau einer eigenen Brown- Forman Vertriebsorganisation in der Slowakei beteiligt, die im September dieses Jahres an den Start geht.

„Maria ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit, und ich könnte mir niemanden vorstellen, der besser zu unserer Brown-Forman-Kultur passt. Ich bin überzeugt, dass sie zusammen mit unserem großartigen Team den Wachstumskurs fortsetzen und neue Höhen in einem unserer wichtigsten internationalen Märkte erreichen wird“

so Pafilis. Pafilis zeichnete sechs Jahre lang für das Brown-Forman Deutschland Geschäft verantwortlich und hat in dieser Zeit den Wachstumskurs des Unternehmens erfolgreich vorangetrieben.

„Ich könnte dem Brown- Forman Deutschland Team nicht dankbarer sein für die großartigen Dinge, die wir erreicht haben. Wir haben in den gemeinsamen Jahren viele Herausforderungen erfolgreich gemeistert, unsere Organisation und Kultur weiterentwickelt und unser Geschäft schrittweise verändert. Dies ist dem Engagement jedes und jeder Einzelnen innerhalb unserer Organisation zu verdanken. Ich freue mich sehr, zukünftig in meiner neuen Rolle in Zusammenarbeit mit Maria die Reise der deutschen Organisation weiter zu begleiten“,

so Pafilis. Navas wird in ihrer neuen Funktion an Pafilis berichten.

Die börsennotierte Brown-Forman Corporation wurde 1870 von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet und zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit global circa 5.600 Mitarbeiter*innen bei. Für die 2023 erneut als „Great Place to Work©“ ausgezeichnete Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg arbeitet bundesweit ein rund 175 Köpfe starkes Team.