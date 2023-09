Nach pandemie-bedingter Pause finden in diesem Jahr am 29. und 30. September erstmals seit 2019 wieder die „Whisky & Genuss-Tage“ in Dresden statt. Jetzt hat man dafür seitens der Veranstalter den Messewhisky ausgesucht – einenüber zehn Jahre gelagerten, rauchigen Whisky, der in Sachsen in einem Cognac-Fass nachreifen konnte.

Alles dazu finden Sie in der Presseaussendung, die wir von der Messe dazu erhalten haben:

Vierte „Whisky & Genuss Tage“ Ende September in Dresden

Dresdner Whisky Manufaktur mit Messe-Whisky aus Klipphausener Fasslage

Am 29. und 30. September finden in Dresden wieder die „Whisky & Genuss Tage“ statt. In den Gewölben am Bärenzwinger werden sich über 30 Aussteller präsentieren und dabei die Themen Whisky, Rum und Gin bedienen. Nach 2017, 2018 und 2019 dürfen sich die Dresdner nun erstmals wieder auf ihre Genussfachmesse freuen.

„Corona hatte uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“,

sagt Roy Arnold, Geschäftsführer der „Whisky & Genuss Dresden GmbH“ und Initiator der Messe.

Nachdem wir nicht wussten, ob nochmals etwas nachkommt, wollten wir diesmal etwas kleiner planen. Der Zuspruch der Aussteller von nah und fern war aber so groß, dass wir nun doch über 30 Hersteller und Importeure vor Ort haben werden. Außerdem gibt es in diesem Jahr auch Stadtrundfahrten mit dem Whiskybus, die nicht nur an der Semperoper, sondern natürlich auch an der Dresdner Whisky Manufaktur vorbeifahren werden.

Traditionell gibt es zum Event auch einen Messe-Whisky. Bislang musste sich Arnold selbst Gedanken machen, wie dieser Whisky zu kreieren ist. „Mittlerweile gibt es ja in Dresden Deutschlands größte Whisky-Manufaktur, die ‚Dresdner Whisky Manufaktur‘, und die haben mir glücklicherweise ganz schön Arbeit abgenommen“, so Arnold weiter. Extra für diesen Dresdner Messe-Whisky öffnete Thomas Michalski, Geschmacksbeauftragter der Dresdner Whisky Manufaktur, deren geheimes Whisky-Lager in Klipphausen. „Normalerweise kommt hier keiner rein, es ist alles gesichert wie im Fort Knox. Unsere Technik ist die dieselbe wie im Grünen Gewölbe – nach dem Einbruch“, verrät Michalski. „Schließlich wollen wir unseren Schatz im Wert von über 2 Millionen Euro entsprechend schützen.“

Damit der Messe-Whisky aber bei den Messebesuchern gut ankommen wird, hat Michalski erstmals das Lager geöffnet und gemeinsam mit Arnold aus verschiedenen Fässern „ihren“ Favoriten gekürt. Die Wahl fiel auf einen über zehn Jahre gelagerten, rauchigen Whisky, welcher in Sachsen in einem Cognac-Fass nachreifte. „Der leicht rauchige, fruchtige Charakter des Whiskys war bei der Probe bereits deutlich zu schmecken“, so Michalski. „Gerade weil wir noch nicht so lange auf dem Markt sind, ist es für uns eine besondere Ehre, unseren ersten Messe-Whisky überhaupt stellen zu dürfen“, so Firmengründer Frank Leichsenring.

Noch gibt es Tickets für das Dresdner Genussevent. Aber leider ist die Messefläche endlich – rechtzeitige Ticketbuchungen sichern die Teilnahme. „So wie es aussieht, werden wir dieses Jahr wieder eine ausverkaufte Messe haben“, ist sich Arnold sicher. „Deshalb haben wir auch 250 Flaschen Messe-Whisky geordert.“ Dass er sich schnell verkaufen wird, wissen die drei Dresdner schon aufgrund zahlreicher Voranfragen.