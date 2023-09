Jobangebot: Vienna Distribution sucht Marketeer (m/w/d)

Vienna Distribution aus Wien sucht eine Ergänzung für sein eingespieltes Team. Gesucht wird ein Marketeer (m/w/d) mit mehrjähriger und zugleich einschlägiger Berufserfahrung mit ausgeprägtem B2B-Hintergrund.

Wer sich hier angesproch fühlt, findet alle weiteren wichtigen Informationen in der Stellenausschreibung, die wir von Vienna Distribution erhalten haben:

Hi Marketeer ?!

Hilfst du uns, die Marken von Vienna Distribution, dem tollsten Getränkehändler in Österreich noch besser bekannt zu machen? Dann bewirb dich jetzt bei Vienna Distribution!

Vienna Distribution importiert und vertreibt hochwertige Premiumgetränke in Österreich. Unser Büro befindet sich in einem wundervoll restaurierten Altbau in Wien! Hier arbeiten wir mit einem geselligen und eingespielten Team. Wir wachsen schnell und um unsere schönen Marken noch besser bekannt zu machen, suchen wir dich!

Als Marketeer bei Vienna Distribution in Wien liegt es an dir, kreative Marketingpläne für unsere Spirituosenmarken und unsere Kunden zu entwickeln und umzusetzen. Mit deiner B2B-Erfahrung weißt du genau, wie du kommerzielle Ziele in effektive Marketingstrategien und aktivierende Go-to-Market-Pläne umwandelst.

Was genau ist deine Aufgabe?

Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Kundenaktivierung und Markenbekanntheit;

Erstellung kreativer Inhalte und Grafiken für Newsletter, soziale Medien und Blogs.

Planung und Organisation von Veranstaltungen, Festivals und Markenaktivierungen;

Koordinierung der digitalen Marketingstrategie, einschließlich Website-Entwicklung, E-Mail-Marketing und SoMe-Kampagnen.

Und natürlich gibt es dafür auch etwas. Neben all den tollen Events, Ausflügen und geselligen Runden, die du bei Vienna Distribution erwarten kannst, bieten wir dir je nach Ausbildung und Erfahrung ein gutes Gehalt mit guten Konditionen.

Verfügst du also über mehrjährige einschlägige Berufserfahrung als Marketeer mit ausgeprägtem B2B-Hintergrund? Kannst du nachweisen, dass du über die Fähigkeiten verfügst, Marketingstrategien, Budgets und Zeitpläne zu entwickeln und umzusetzen? Dann hinterlasse schnell deine Daten für ein unverbindliches Kennenlernen: marketing@viennadistribution.at