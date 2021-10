PR: Neu – Craigellachie 2013 Friends of Riegger’s Selection

Wein-Riegger hat soeben eine neue Abfüllung in der Riegger’s Selection veröffentlicht, diese ist exklusiv für die Mitglieder im Club „Friends of Riegger’s Selection“ gedacht und wird personalisiert. Es handelt sich dabei um eine Einzelfassabfüllung in Fassstärke, einen Craigellachie 2013, der für Clubmitglieder um 55 Euro zu haben ist.

Was es über die Abfüllung zu erzählen gibt und wie man Mitglied im Club werden kann, erklärt Lisa Lauinger in einem Video, das in der Presseinfo zu finden ist:

Neu – Craigellachie 2013 Friends of Riegger’s Selection (58,8 % vol)

Unser Whiskyclubjahr für die „Friends of Riegger’s Selection“ hat wieder neu gestartet.

Seit 2013 füllen wir jährlich ausschließlich für die Clubber ein separates Fass ab. Die Clubflasche wird personalisiert.

NEU ab diesem Clubjahr ist das Design der Riegger’s Selection Whiskyserie. Hierzu trägt die Clubflasche 2021/2022 zur Premiere bei.

Mit dem Craigellachie 2013 präsentieren wir die Whiskyclubflasche der Club-Saison 2021 / 2022.

Weshalb haben wir den Jahrgang 2013 gewählt? Na weil das das Gründungsjahr des Black Forest Whiskyclubs „Friends of Riegger’s Selection“ ist! Dieses Jahr erwartet die Clubber ein Einzelfass, welches zunächst in einem Ex-Bourbon Fass ruhte und eine Nachreifung für 1 Jahr und 4 Monate im Virgin Oak mit der Nummer 756 genießen durfte. Der Craigellachie wurde am 25.06.2013 in der Speyside Brennerei destilliert und schließlich am 24.09.2021 – pünktlich zum neuen Clubjahr – abgefüllt. Es gibt lediglich 320 Flaschen der Einzelfassabfüllung!

Kostenpunkt der Clubflasche, die Sie hier im Shop finden: 55 Euro.

Übrigens präsentieren wir mit den Clubwhisky 21/22 den ersten Riegger’s Selection Single Malt mit neuem Design!

Die Whiskyclubflasche ist personalisiert. Sollte ein anderer Name als der des Bestellers auf dem Etikett vermerkt werden, bitten wir um eine kurze Info als Kommentar im Bestellvorgang.