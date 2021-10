PR: Eggers & Franke bringt Westland American Single Malt Whiskey nach Deutschland

Importeur Eggers & Franke bringt eine interessante Neuheit für Whiskyfreunde nach Deutschland: Im Fachhandel wird bereits ab Mitte Oktober der Westland American Single Malt zu finden sein – und zwar mit drei verschiedenen Abfüllungen, die das Kernportfolio der Destillerie in Seattle darstellen, und zwei Sonderabfüllungen.

Was es über den Westland American Single Malt und die Abfüllungen zu sagen gibt, können Sie untenstehend in den Worten der Brennerei nachlesen:

Westland American Single Malt Whiskey

„We look west and see the possibilities before us.“

Westland wurde am Ende der Welt gebaut, an der Grenze, an der sich unsere Vorfahren, ruhelos im Geiste, niederließen, als sie diese Welt nicht weiter erforschen konnten. Von diesen Menschen abstammend, existiert dieser Geist auch in uns. Wir schauen nach Westen und sehen die Möglichkeiten vor uns. Die Städte aber wurden gegründet, die Straßen gebaut, die Wildnis erkundet. Heute ist unser Westen der Whisky.

Für die Herstellung unserer Whiskys verwenden wir dieselben grundlegenden Rohstoffe und Verfahren, die seit Generationen bei der Whiskyherstellung der alten Welt verwendet wurden. Dennoch versuchen wir nicht einfach diese Ergebnisse zu reproduzieren. Stattdessen arbeiten wir daran, Whiskys zu kreieren, die die besonderen Qualitäten unserer Zeit, unseres Ortes und unserer Kultur hier im pazifischen Nordwesten widerspiegeln.

Jahrhundertelang galt Single Malt Whisky als alleinige Domäne Schottlands. Aber relative Neulinge in der Branche beweisen, dass auch außerhalb der Grenzen Schottlands großartiger Single Malt hergestellt werden kann. Von Japan bis Indien, von Taiwan bis Neuseeland erweitern Regionen auf der ganzen Welt die Vorstellung davon, was Single Malt sein kann, indem sie Whiskys herstellen, die den Charakter ihres einzigartigen Terroirs ausdrücken. Westland macht genau das in Amerika – produziert Single Malts, die die Tradition ehren, aber gleichzeitig etwas Neues und Wertvolles bieten. Hier, wo Bourbon seit Generationen König ist, führen wir eine völlig neue Kategorie von Single Malt Whiskys an, die eindeutig amerikanisch ist.

AMERICAN SINGLE MALT WHISKEY DEFINIERT

HERGESTELLT AUS 100% GERSTEMALZ

ZU 100% IN EINER BRENNEREI DESTILLIERT

MASHED, DESTILLIERT UND GEREIFT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

IN EICHENFÄSSERN MIT EINEM FASSUNGSRAUM VON NICHT MEHR ALS 700 LITER GEREIFT

Die drei Ausdrucksformen in Westlands Kernsortiment an amerikanischen Single Malt Whiskys zeigen jeweils die grundlegende Absicht unseres Hausstils: ein ausgewogener, gerstenorientierter Whisky, der die Tradition ehrt, aber auch auf neue Weise voranbringt.

Das Kernsortiment wird aus 100 % gemälzter Gerste hergestellt, mit einer einzigartigen belgischen Saison-Bierhefe fermentiert und in einer Vielzahl von Fässern gereift – was zu neuen und eindeutig amerikanischen Geschmacksprofilen führt. Von diesem Ausgangspunkt aus bietet jeder Ausdruck eine Variation des House-Stils, der auf seine Weise von den erwarteten Konventionen des Single Malt Whisky abweicht.

Wir freuen uns diese exklusiven American Single Malt Whiskys nach Deutschland zu bringen und fokussieren uns im ersten Schritt auf den Fachhandel.

Die Abfüllungen auf einen Blick