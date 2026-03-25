Riegger’s Selection Red Deer: Schwarzwald Single Malt – eine Geschichte von Geduld und Passion

Mit der Red Deer Serie bringt Riegger’s Selection eine Single Malt Serie auf den Markt, die seit Jahren im eigenen Fasslager im Schwarzwald parallel zum übrigen Portfolio heranreift und ein Herzensprojekt darstellt: Deutscher Single Malt mit sorgfältigen Fassmanagement zu einer Batch-Serie gemacht, die nun immer wieder erscheinen soll und ein fixer Bestandteil des Sortiments wird.

Drei Dinge waren dabei für den unabhängigen Abfüller wichtig: Höchste Qualität, ausgesuchte TRinkstzärke für die Balance und Weichheit und ein fairer Preis. Mit dem 10-jährigen Black Forest Single Malt „The Stag’s Call“ will man beweisen, dass diese drei Ziele erreicht worden sind.

Hier alles zur Serie und zum Riegger’s Selection Red Deer „The Stag’s Call“:

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Red Deer: Schwarzwald Single Malt – eine Geschichte von Geduld und Passion

Unabhängige Abfüller stehen traditionell für Auswahl und unterschiedliche Destillerie-Charaktere – Riegger’s Selection hat sich genau darüber einen Namen gemacht: durch präzises Fassmanagement und die Fähigkeit, Einzelfässer mit klarer Stilistik herauszuarbeiten, an sich mit einer Spezialisierung auf schottischen Whisky.

Doch ein weiteres Projekt reift seit nunmehr 10 Jahren im eigenen Fasslager.

Red Deer Single Malt.

Hier zeigt sich seit einigen Jahren ein zweiter Ansatz – einer, der weniger auf Momentaufnahmen setzt, sondern auf die Entwicklung über Zeit. Im Fasslager im Schwarzwald reifte parallel zum klassischen Portfolio ein Bestand heran, der nicht für den schnellen Release gedacht war, sondern kontinuierlich auf- und ausgebaut wurde.

Vom Bestand zur Serie

Mit dem aktuellen Release erfolgt nun ein entscheidender Schritt: Red Deer wird zur festen Größe im Sortiment und zu einer Batch-Serie.

Das ist mehr als eine organisatorische Veränderung. Während Einzelfässer Individualität betonen, zielt eine Batch-Abfüllung darauf ab, Stil zu definieren und wiederholbar zu machen. Gerade im deutschen Whisky-Kontext ist das ein zentraler Punkt.

Der Auftakt dieser Serie ist der 10-jährige Black Forest Single Malt „The Stag’s Call“.

Zehn Jahre, die nicht kaschieren

Die Entscheidung für Ex-Bourbon Barrels ist bewusst gewählt. Sie gehören zu den transparentesten Fassarten und lassen wenig Raum für Überdeckung. Vanille, leichte Süße und Holzstruktur treten in den Vordergrund – aber nur, wenn das Destillat und die Reifung dies tragen.

Die Richtung für den Hauptwhisky in dieser Serie war somit gesetzt.

Das Destillat und die klassische Ex-Bourbon-Reifung sollen den Whisky definieren, nicht das Finish. Es entsteht somit eine feste Größe als Core Range, die später noch von einigen Finish-Varianten ergänzt werden wird.

Reifung im Schwarzwald als Faktor

Die Reifung im Schwarzwald ist kein romantischer Zusatz, sondern ein technischer Parameter. Deutlichere Temperaturunterschiede als in klassischen schottischen Lagerhäusern führen zu einer aktiveren Interaktion zwischen Destillat und Holz.

Das Ergebnis ist häufig eine frühere Integration der Fassaromen – vorausgesetzt, das Fassmanagement bleibt kontrolliert. Genau hier liegt die Stärke eines unabhängigen Abfüllers mit Erfahrung: Reifung wird nicht dem Zufall überlassen, sondern gesteuert.

Red Deer versucht kein Schotte zu sein, denn er zeigt seinen Einfluss durch das Schwarzwälder Klima deutlich, doch muss er sich vor seinen Pendants von der Insel qualitativ auch nicht verstecken.

Trinkstärke als bewusste Entscheidung

Mit 42 % vol wird bewusst auf Balance gesetzt. Für den erfahrenen Whiskygenießer bedeutet das nicht weniger Komplexität, sondern schlicht eine Zugänglichkeit, die den Red Deer sowohl für erfahrene Genießer als auch Whisky-Neulinge interessant macht.

Die Abfüllung erfolgt zudem ungefärbt und nicht kühlfiltriert – ein Standard bei Riegger‘s, der hier an sich nicht hervorgehoben werden muss, sondern vorausgesetzt werden darf.

Wettbewerbsfähig gedacht

Ein zentrales Element der Abfüllung liegt in ihrer Positionierung. Mit einem UVP von 49,50 € für 0,7 l bewegt sich der zehnjährige Single Malt in einem Bereich, der bewusst Vergleichbarkeit sucht.

Das Ziel ist klar formuliert: Deutscher Whisky soll nicht über Exklusivität argumentieren, sondern über Qualität im direkten Vergleich bestehen können – sowohl stilistisch als auch preislich.



Das Ergebnis? Entscheidet sich wie so oft im Glas und darf von allen gern selbst erkundet werden.

Riegger’s bieten in ihrem Verkostungsraum sicherlich gern eine Kostprobe des neuen Red Deer 10yo an.