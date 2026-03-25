Neu: Simple Sample bringt „Campbeltown Funk“ 11 Jahre: Fresh PX Sherry Cask – 0,5L Großflasche inkl. 2cl Sample

Let’s get funky! Simple Sample präsentiert eine Eigenabfüllung aus Campbeltown, den „Campbeltown Funk“ 11 yo aus 1st Fill Sherry PX Fässern, mit 51,7% vol. Alkoholstärke abgefüllt und immer im Kombipack: Zu jeder 0,5l-Flasche gibt es auch ein 2cl Sample dazu.

Mehr über die neue Abfüllung, die man exklusiv im Onlineshop von Simple Sample bekommt (mit 197 Flaschen ist sie doch deutlich limitiert!) hier:

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„Campbeltown Funk“ – 11 Jahre – Fresh PX Sherry Cask – Simple Sample Single Casks – 0,5L Großflasche inkl. 2cl Sample von Simple Sample

11 Jahre. Fresh PX Vollreifung. Campbeltown Funk pur.

Diese Abfüllung zieht euch vom ersten Moment an ins Glas: Rosinen, Datteln, Sirup, dunkle Früchte, feuchtes Holz und warme Würze treffen auf öligen, salzigen, leicht rauchigen, herrlich schmutzigen Charakter mit ganz viel Tiefe und Seele. Das Fresh PX Cask gibt Fülle und dunkle Süße, ohne das Destillat zu erschlagen — und genau dadurch wird dieser Whisky so gefährlich gut.

Ein Dram, der nicht einfach nur schmeckt.

Ein Dram, den man haben will.

Und sehr wahrscheinlich nicht nur einmal.

0,5l Flasche inkl. 2cl Sample für 69,90 €

Sofort versandbereit – in 4–5 Tagen bei euch

Es gibt Abfüllungen, die probiert man.

Und es gibt Abfüllungen, die packen einen schon beim ersten Gedanken daran im Bauch.

Die neue hier gehört ganz klar zur zweiten Sorte.

11 Jahre Vollreifung im Fresh PX Sherry Cask.

Und darunter ein Destillat, das genau das mitbringt, was Fans markanter Campbeltown-Whiskys so lieben: Funk, Tiefe, Öl, Salz, Dreck, Rauch — und Charakter ohne Ende.

Schon beim ersten Nosing wird klar: Das ist kein Whisky, der einfach nett sein will.

Das ist einer, der dich sofort am Kragen packt, dich tief ins Glas zieht und dir ins Gesicht grinst. Dunkle Früchte, warme PX-Süße, Rosinen, Datteln, Sirup, feuchtes Holz, würzige Eiche — und darunter dieser herrlich ungezähmte, leicht schmutzige, maritime Kern, der so unfassbar viel Atmosphäre erzeugt, dass man schon nach dem ersten Riechen weiß: Davon will ich mehr.

Und genau das ist das Gefährliche an dieser Abfüllung:

Sie hat alles, was einen großen Dram ausmacht.

Sie ist intensiv, aber nicht plump.

Dunkel und üppig, aber nicht erschlagend.

Kernig und wild, aber trotzdem wunderschön eingebunden.

Ein Whisky, der nicht aufgesetzt wirkt, sondern wie aus einem Guss. Wie etwas, das genau so sein musste.

Das Fresh PX Cask hat hier nicht einfach nur Süße draufgelegt.

Es hat den Whisky umarmt.

Es hat ihm dunkle Frucht, warme Würze, Tiefe und diese fast schon sinnliche, schwere Süße gegeben, ohne ihm den Mund zu verbieten. Das Destillat lebt, atmet, drückt sich aus — und genau deshalb wirkt diese Abfüllung so komplett, so erwachsen, so verführerisch.

Das ist kein Dram, bei dem man nach dem ersten Schluck sagt: „Ja, nett.“

Das ist eher so ein Whisky, bei dem man direkt nach dem ersten Schluck kurz innehält, das Glas nochmal ansetzt und innerlich schon weiß, dass eine Flasche wahrscheinlich nicht reichen wird.

Weil man ihn nicht nur trinken will.

Man will ihn haben.

Man will ihn nochmal riechen.

Nochmal schmecken.

Nochmal jemandem einschenken und sehen, wie beim Gegenüber genau derselbe Moment passiert.

Tasting Notes

Schon die Nase ist ein Versprechen.

Dicht, dunkel, warm und unwiderstehlich. Da steigen fette Rosinen, klebrige Datteln, Pflaumenmus, dunkler Sirup und karamellisierter Zucker aus dem Glas, als würde das Fresh PX Cask seine ganze samtige Wucht ausbreiten. Doch genau dann kommt diese andere Ebene — dieser ölig-maritime, leicht schmutzige, salzige Campbeltown-Charakter, der alles spannend macht. Ein Hauch Rauch liegt darüber wie feiner Nebel, dazu feuchtes Holz, geröstete Nüsse, etwas Leder und diese ganz spezielle Würze, die nicht geschniegelt wirkt, sondern ehrlich, wild und tief. Eine Nase, in der man sich festbeißt. Eine Nase, aus der man kaum wieder raus will.

Am Gaumen passiert genau das, was man sich erhofft — nur noch schöner.

Der Whisky rollt ölig, satt und schwer über die Zunge, bringt sofort dunkle Früchte, PX-Sirup, Toffee, warme Gewürze und eine fast schon cremige Süße, bevor das Destillat seinen ganzen Charakter ausspielt. Dann wird es salzig, würzig, leicht rauchig, malzig, ein bisschen dreckig, ein bisschen wild, aber auf die bestmögliche Art. Nichts wirkt laut oder unruhig. Alles greift ineinander. Das Fass gibt Schmelz, Fülle und dunkle Tiefe, das Destillat liefert Rückgrat, Seele und diesen unwiderstehlichen Funk, wegen dem man immer wieder zurück ans Glas muss. Jeder Schluck macht Lust auf den nächsten. Und mit jedem Schluck wächst dieses Gefühl: Verdammt, ist der gut.

Der Abgang bleibt nicht einfach — er zieht nach.

Er wärmt, krallt sich fest und bleibt lange da, mit dunkler Frucht, Kakao, Eichenwürze, feinem Rauch und dieser salzig-öligen, fast schon schmutzig-schönen Signatur, die ihn so unverwechselbar macht. Kein schneller Abschied, kein Wegkippen. Sondern ein Nachhall, der sich breitmacht und dich sofort wieder zum Glas schauen lässt. Genau diese Art Abgang, nach der man nicht diskutiert, sondern nachschenkt.

0,5l Flasche inklusive 2cl Sample

69,90 €

Und ganz ehrlich:

Das ist genau so eine Abfüllung, bei der viele nach der ersten Flasche sehr schnell merken werden, dass sie besser direkt zwei genommen hätten.

Eine zum Aufmachen.

Eine zum Weglegen.

Oder eine für sich und eine, um sie beim nächsten guten Abend mit den richtigen Leuten auf den Tisch zu stellen.

Denn solche Whiskys sind nicht einfach nur „lecker“.

Sie erzeugen dieses seltene Gefühl, dass man schon beim Einschenken weiß, dass etwas Besonderes im Glas ist.

Diese Abfüllung ist nichts für Leute, die irgendeinen netten Feierabenddram suchen.

Sie ist für alle, die Whisky fühlen wollen.

Für alle, die Charakter suchen.

Für alle, die dunkle Sherry-Tiefe lieben, aber trotzdem noch das Destillat schmecken wollen.

Für alle, die bei Funk, Salz, Öl, Rauch und PX nicht zurückzucken, sondern erst richtig neugierig werden.

Wenn euch genau diese Art Whisky anspricht, dann wartet besser nicht zu lange.

Denn das hier ist eine dieser Flaschen, bei denen man sich später eher ärgert, nicht direkt mehr genommen zu haben.

Die Flasche gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!