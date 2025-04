Wein-Riegger wieder mit Messefass in Limburg

Die Whisky Fair in Limburg ist jedes Jahr ein Stelldichein der deutschen Whiskyszene – und da ist natürlich Wein-Riegger vertreten. Diesmal mit den „Riegger’s Selection“ Whiskys, einem Rum, und einem speziellen Messefass. Was es diesmal ist, verraten sie in der nachfolgenden Mitteilung:

Whiskyfreunde aufgepasst – es ist wieder so weit:

Am 26. und 27. April heißt es in Limburg: Türen auf für die legendäre Whiskyfair! Zwei Tage lang dreht sich alles um edle Tropfen, spannende Entdeckungen und genussvolle Begegnungen – und Ihr, das fachkundige und genussverliebte Publikum, seid natürlich mittendrin.

Auch wir von Wein-Riegger sind wie jedes Jahr wieder mit am Start. An unserem bewährten Standplatz findet Ihr nicht nur unsere exklusiven „Riegger’s Selection“ Whiskys, sondern auch unseren beliebten Panama-Rum „El Ron del ARTESANO“.

Wer uns noch nicht kennt, der muss wissen, dass wir den Whisky direkt aus Schottland importieren und in unserem eigenen Warehouse – genauer gesagt in Villingen-Schwenningen im Herzen des Schwarzwalds – über Jahre hinweg ruhen und reifen lassen. Je nach Charakter gönnen wir ihnen ein besonderes Finish in ausgewählten Wein- oder Rumfässern und füllen sie schließlich selbst ab.

Ein besonderes Highlight ist immer unser traditionelles Messefass, das wir mit viel Sorgfalt für Euch ausgewählt haben. Dieses Jahr erwartet Euch ein Macduff – destilliert 2012, der noch zwei Jahre in einem Rumfass nachreifen durfte. Direkt am Stand könnt Ihr Euch hiervon Eure Flasche selbst abfüllen – ganz persönlich, ganz individuell. Ein Erlebnis, das man nicht vergisst!

Kommt vorbei, probiert Euch durch, füllt ab – wir freuen uns auf Euch!