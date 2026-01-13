Neu bei Kirsch Import: Mars Two Dragons und Myken Arctic Island Whisky

Aus Japan und aus Norwegen kommen die Neuheiten, die Kirsch Import am heutigen Dienstag vorstellt. Die Two Dragons des japanischen Mars Whisky sind Limited Editions for Kirsch Import und kommen exklusiv nach Deutschland. Aus dem hohen Norden Norwegens erreichen die Whiskys der Myken Destillerie nun unseren Markt.

Wie üblich finden Sie hier nun alle Details der Abfüllungen untenstehend zusammengefasst:

Drachentrinken leicht gemacht:

Mars fliegt Two Dragons exklusiv nach Deutschland

Sie steigen aus den japanischen Alpen herab oder beginnen ihren Sturzflug aus dem subtropischen Süden Japans: Mit den Two Dragons schickt Mars zwei exklusive Small Batches auf den deutschen Markt.

In Japans höchstgelegener Whiskybrennerei destilliert, spiegelt der Mars Komagatake White Dragon die kristallklare Berglandschaft wider. Ein großer Anteil Bourbonfässer, aber auch leicht getorfter Whisky (3,5 ppm) aus Sherryfässern lassen einen strukturierten, reinen Single Malt entstehen, in dem sich helle Fruchtnoten und Trockenpflaumen mit Akazienhonig, Haselnüssen und leichten Tanninen verbinden.



Der Mars Tsunuki Black Dragon transportiert Kraft und Intensität aus der Vulkanlandschaft von Kagoshima. Sein vollmundiger und komplexer Charakter wurde durch die Reifung in Sherry Casks, Bourbon Hogsheads, Port- sowie Rotweinfässern aus dem Weingut Mars Yamanashi unterstrichen. Der Single Malt speit vielschichtige Noten von lebhaften Früchten, zartem Torfrauch, würzigem Malz und vollmundiger Süße.

Mars Komagatake White Dragon – Lightly Peated

Single Malt Japanese Whisky

Small Batch – Limited Edition for Kirsch Import

Herkunft: Japan

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, American White Oak Puncheons, Refill American Oak Casks, Virgin Oak Casks, Sherry Casks

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mars Tsunuki Black Dragon – Lightly Peated

Single Malt Japanese Whisky

Small Batch – Limited Edition for Kirsch Import

Herkunft: Japan

Fasstyp: Sherry Casks, Bourbon Hogsheads, Port Casks, Mars Yamanashi Red Wine Casks

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Arktischer Whisky zu Minusgraden:

Myken – jetzt neu bei Kirsch Import!

Treffsicher zu Minusgraden landet die Myken Distillery im Kirsch-Portfolio. Ihre Heimat: eine abgelegene Insel im Arktischen Ozean, 32 Kilometer vor der Küste Nordnorwegens. Wo die Luft mit Salz gesättigt ist und endlose Sommertage von wilden Winterwinden abgelöst werden, entstehen seit 2014 Gin und Whisky – aus entsalztem Meerwasser und destilliert über offener Flamme.

Der Myken Ocean Heart ist die Säule des Whiskyportfolios. Edition 25/1 der vom Meer geprägten Kernabfüllung ist historisch: Sie besteht zu zwei Dritteln aus norwegischer Gerste von Stor-Gaalaas Gård. Sechs Jahre lang reifte er in First Fill Bourbon Casks.

Im Myken Sea Mist trifft der maritim-würzige Myken-Stil auf Torfmalz. In Bourbon- und Pineau-des-Charentes-Fässern gereift, verbindet sich sanfter Rauch mit Vanille, frischen (Zitrus-)Früchten, cremigem Karamell und einem Hauch von Salz und Pfeffer.



Für den Myken Autumn Gale setzt man überwiegend auf Sherryfässer. Ihre dunkle Fülle, dezenter Rauch und kraftvolle 51% vol. ergeben einen intensiven Single Malt, der wesentlich reifer wirkt, als er ist.

Als Senior der Brennerei entstand der Myken 10 y.o. in Mykens ersten Betriebsmonaten. Kombiniert wurde die auf 565 Flaschen limitierte Abfüllung aus zwei erstbefüllten Bourbonfässern von Makers Mark, die mindestens seit Mai 2015 ruhten. Dabei kam sowohl ein isolierter Raum ohne Temperaturkontrolle zum Einsatz als auch die „Whisky Cathedral”, Mykens unisoliertes Lagerhaus.

Myken Ocean Heart 25/1

Arctic Single Malt Whisky

6 Jahre

Herkunft: Norwegen

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks

47% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Myken Sea Mist 25/1 – Peated

Arctic Single Malt Whisky

4 Jahre

Herkunft: Norwegen

Fasstyp: Bourbon Casks, Pineau des Charentes Casks

47% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Myken Autumn Gale 25/1 – Lightly Peated

Arctic Single Malt Whisky

3 Jahre

Herkunft: Norwegen

Fasstyp: Sherry Casks, Bourbon Casks

51% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Myken 10 y.o.

Arctic Single Malt Whisky

10 Jahre

Dest.: 2015

Abgef.: 2025

Herkunft: Norwegen

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks

Fassnr.: 15/001, 15/008

565 Flaschen (insgesamt)

47% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert