Zwei neue Abfüllungen von Whiskyviking Scott Gordon sind ab sofort exklusiv im Onlineshop von The Maltpit erhältlich: Ein 9 Jahre alter rauchiger Islay-Whisky aus dem Weinfass und ein Met, der aus aus ex-Islay Sherry & Port Casks stammt und somit eine Verbindung zum Wasser des Lebens aufweist.

Alle weiteren Infos und der Link zu Shop nachstehend:

Heathen Spirits erweitert „Sagas of Scotland“ und Beeserker-Serie

Worpswede, 18. Februar 2026 – Heathen Spirits, das Label des Whiskyviking Scott Gordon, präsentiert zwei spannende Neuerscheinungen: Die dritte Abfüllung der im vergangenen Jahr begonnenen Serie „Sagas of Scotland“ mit „Solvarr“ – sowie den neuen Beeserker Met „Red Sting“ – ab sofort bestellbar.

Solvarr – Sagas of Scotland Bottling No. 3: The Ever Rising

Solvarr tauchte aus den Schatten auf und brachte das Licht: Wenn die Sonne im Atlantik versinkt, wacht er über die Glut, damit sie am nächsten Morgen wieder aufgeht. Dieser peated Islay Single Malt (alt nordisch: The Isle of Ìl) ist rauchig, süß, würzig und von dunkler Wärme getragen – 9 Jahre alt, gereift in einem Bourbon Hogshead und veredelt in einem French Red Wine Cask bei 51,1% Vol., naturbelassen, ungefärbt und nicht kühlfiltriert.​

Tasting Notes:

Rauchige Glut mit salziger Seeluft und nassem Stein

Dunkle Beeren, Kirschhaut, Waldbeeren – trocken und elegant

Wärmende Würze, feines Tannin, Holz und Kupfernoten

Lang, mineralisch, mit anhaltendem Rauch und rotweiniger Trockenheit

Details: Region: Islay, Schottland; Kategorie: Peated Single Malt; Alter: 9 Jahre; Finish: Französisches Rotweinfass; Alkohol: 51,1% Vol.; Inhalt: 0,5 l.

Beeserker Red Sting: Neuer Met aus Islay Casks

Nach dem erfolgreichen Beeserker Met in Islay Quarter Casks kommt nun Beeserker „Red Sting“ – ein kräftiger, würzig-süßer Honigwein (13,1% Vol.), gereift in ex-Islay Sherry & Port Casks mit Noten von Rauch, Eiche, Heidekraut, Waldfrucht und Trockenobst in wildem Blütenhonig. Non-chillfiltered, natural colour, handwerklich in Deutschland hergestellt: Perfekt für Whisky- und Met-Fans, süffig kalt oder heiß.​

Aromaprofil: Eiche, Torf, Blütenhonig, Weinsäure, Trockenfrüchte, Waldbeeren, dezenter Rauch.

Details: Fassgereift in Ex-Islay-Whiskyfässern (Bourbon, Sherry, Port); Inhalt: 700 ml; Verfügbar ab 25.02.2026.​

Die Produkte sind exklusiv im neuen Onlineshop von The Maltpit erhältlich: https://maltpit.de/collections/heathen-spirits