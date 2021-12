PR: Bushmills‘ neue Master Blenderin

Wie wir bereits letzten Monat mittels der enhlischsprachigen Pressemitteilung berichteten, wird Alex Thomas Nachfolgerin von Helen Mulholland als Master Blender der Old Bushmills Distillery. Heute können wir Ihnen die deutschsprachige Presseaussendung zu Alex Thomas, ihrem beruflichen Werdegang und ihren zukünftigen Aufgaben vorstellen:

Bushmills‘ neue Master Blenderin

Alex Thomas tritt die Nachfolge von Helen Mulholland an

Nur 15 Minuten von der Old Bushmills Distillery entfernt, in der Stadt Ballymoney geboren, ist Alex Thomas mit dem Naturschauspiel und den Mythen rund um die Grüne Insel und dem Giant’s Causeway aufgewachsen. Nun tritt sie die Nachfolge von Helen Mulholland an, die nach 30 Jahren in der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt andere Wege geht. Aber auch Alex gehört nicht erst seit gestern zu Bushmills. 2004 trat sie dem Team bei und verbrachte 17 Jahre damit, ihr Handwerk zu verfeinern. 2017 wurde Alex zur Master Blenderin von The Sexton Single Malt ernannt, für dessen Entwicklung sie maßgeblichverantworlich war. Wie auch Generationen von Bushmills-Whiskey Macher:innen vor ihr, wird Alex Thomas die Verantwortung für die Auswahl und Verwaltung der Fässer der besonderen Bushmills Single Malts, die Pflege des Bushmills Irish Whiskey-Portfolios an Premium Blends und gealterten Single Malts sowie die Entwicklung neuer Whiskeys übernehmen.

„Es ist ein Privileg, den Titel Master Blenderin für Bushmills Irish Whiskey zu tragen. Die Old Bushmills Distillery ist ein ganz besonderer Ort und ich freue mich darauf, meiner Leidenschaft für die Entwicklung neuer Whiskeys nachzugehen und mit verschiedenen Fässern und Aromen zu experimentieren“, sagt Alex Thomas über ihre neue Aufgabe.

Auch Colum Egan, Master Distiller bei Bushmills, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Alex: „Im Laufe der Jahre hat sie immer wieder ihre Fähigkeiten in der Kunst des Blendings bewiesen und ihre Leidenschaft und ihr Streben nach Perfektion haben sie wahrhaftig zu einem aufsteigenden Stern des irischen Whiskeys gemacht. Ich bin mir sicher, dass Alex großartige Arbeit leisten wird, denn sie verfügt über das Wissen, die Erfahrung und die Hingabe, die eine hervorragende Master Blenderin ausmachen.“