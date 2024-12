TTB-Neuheit: Glenrothes The 51

Erneut können wir die in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetauchten Label eines lang gereiften Single Malt der Destillerie Glenrothes hier vorstellen. Glenrothes The 51, so der Name dieses Bottlings analog zur neuen Standard Range mit Glenrothes The 15, Glenrothes The 18 und Glenrothes The 25. Insgesamt werden nur 105 Flaschen erhältlich sein, auf dem Etikette versprechen die Verkostungsnotizen „Notes of watermelon, rose water + freshly peeled almonds“. Hier die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.