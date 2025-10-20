Spirit(s) of Harmony: Über die japanische Kunst des Schenkens mit Hibiki

Vor Weihnachten stellt sich immer wieder die Frage, was man schenken soll – vor allem Whiskyliebhabern, die das Besondere schätzen. House of Suntory hat uns in diesem Sinne eine Anregung geschickt, die ihre Hibiki-Abfüllungen vorstellt, ganz nach dem Motto: Nur was man im Kopf hat, kann einem auch einfallen, wenn man es brauchen könnte.

Die drei Hibikis decken dabei ganz verschiedene Preisklassen und Luxusstufen ab – Freude machen sie aber sicherlich alle drei:

Spirit(s) of Harmony: Über die japanische Kunst des Schenkens

In Japan ist Schenken weit mehr als eine Tradition – es ist eine Kunstform, die Wertschätzung, Achtsamkeit und Harmonie ausdrückt. Eine Geste, die nicht nur sorgfältig überlegt ist und die Interessen des oder der Beschenkten reflektiert, sondern vielmehr auch eine Verbindung zwischen Herz und Seele knüpft, um einen Moment zu schaffen, der über das Auspacken hinausreicht. Inspiriert von diesen Ritualen hat The House of Suntory mit Hibiki eine Whiskykollektion geschaffen, die nicht nur ein außergewöhnliches Genusserlebnis bietet, sondern auch die Bedeutung jedes einzelnen Moments zelebriert.

Ob zu Weihnachten, zu Oseibo im Winter oder zu besonderen privaten Momenten – Die Hibiki Whiskys von The House of Suntory machen das Schenken zu einem Ritual. Der japanischen Tradition folgend, wird das wertvolle Geschenk vor der Übergabe mit dem kunstvollen Furoshiki-Tuch oder Mizuhiki-Knoten „verpackt“, welches dem Akt des Schenkens zusätzliche Bedeutung verleiht. Ein Hibiki als Geschenk schafft damit nicht nur Genuss und ein einzigartiges Geschmackserlebnis, sondern auch eine tiefe Verbundenheit zwischen Schenkendem und Beschenktem – ein Ausdruck der Harmonie und Verbundenheit, die weit über den Moment hinausreicht.

Hibiki Japanese Harmony

Hibiki Japanese Harmony verkörpert den Kern des Hauses Suntory: Die Balance von mindestens zehn Malt- und Grain-Whiskys, gereift in fünf Fassarten, schafft ein facettenreiches Aromenspiel. Noten von Honig, kandierten Orangenschalen und weißer Schokolade treffen auf feine Nuancen der Mizunara-Eiche. Das ikonische Flaschendesign mit 24 Facetten symbolisiert die 24 Jahreszeiten Japans und macht jedes Geschenk zu einem künstlerischen Ausdruck von Natur und Kultur.

Hibiki 21 Years Old

Dieser außergewöhnliche Whisky mit zart-goldener Farbe und atemberaubenden Aromen verkörpert den Geist von

„Wa“, was auf Deutsch „Einheit“ bedeutet. Raffinierte und elegante Noten von Kumquat und Jasmin, begleitet von japanischem Weihrauch, prägen seinen Duft. Am Gaumen entfaltet er sich subtil, süß und blumig, kombiniert mit würzigem Sandelholz und Agarholz. Der lange und tiefe Abgang wird von Untertönen gewürzten Mizunara-Holzes abgerundet. Eine Aufmerksamkeit, die eine Geschichte erzählt und die Herzen der Liebhaber:innen des renommiertesten Whiskys der Welt höherschlagen lässt.

Hibiki 30 Years Old

Verführerisch, blühend und subtil – Der Hibiki 30 Years Old ist eine der seltensten Abfüllungen des Hauses. Mit Aromen von getrockneter Feige, Aprikosenmarmelade und süßem Kastanienholz entfaltet er eine unübertroffene Tiefe und Weichheit. Der äußerst reiche Abgang wird von Zimt und japanischer Eiche geprägt. Verpackt in der charakteristischen, kunstvoll gestalteten Flasche, ist er ein Geschenk von außergewöhnlicher Bedeutung – eine Hommage an jahrzehntelange Handwerkskunst, die Beziehungen auf einzigartige Weise ehrt.