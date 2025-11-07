Aus ihrem breiten und reichhaltigem Portfolio hat Suntory Global Spirits einige hochwertige Spirituosen ausgewählt, und diese in einem Guide für die Feiertage zusammengefasst. Wir haben aus dem Guide die auf unseren Schwerpunkt passenden herausgesucht, und stellen Ihnen diese im Rahmen der Aussendung von Suntory Global Spirits vor:

Geschenke für wahre Genießer: Suntory Global Spirits’ exklusiver Guide für die Feiertage

Frankfurt am Main, 06. November – Die Weihnachtszeit bietet die perfekte Gelegenheit, besondere Momente mit Familie und Freunden zu teilen. Hochwertige Spirituosen sind die ideale Wahl, um diese festlichen Anlässe zu bereichern. Sie vereinen exklusive Aromen und meisterhafte Handwerkskunst, was sie zu einem außergewöhnlichen Geschenk für wahre Genießer macht. Der exklusive Gift Guide von Suntory Global Spirits bietet eine sorgfältige Auswahl an Spirituosen, die durch ihre Qualität und einzigartigen Charakter bestechen und jeden festlichen Anlass zu etwas Besonderem machen.

Maker’s Mark Bourbon: Der klassische Bourbon für wahre Liebhaber

Der amerikanische Bourbon ist bekannt für seine weichen, süßen Vanille- und Karamellnoten und eignet sich hervorragend für jeden Bourbon-Liebhaber. Ein wahres Meisterwerk der Destillierkunst, das in jeder Flasche den klassischen Geschmack von Kentucky verkörpert. Ein wahrer Klassiker, der in jedem Geschenkpaket glänzt.

UVP: 23,99 €, Alkoholgehalt: 45,0 % Vol.

Bowmore 18 Years Old: Ein edler Single Malt aus Islay

Dieser exklusive Single Malt aus Islay vereint die perfekte Balance zwischen rauchigen, torfigen Aromen und süßen Fruchtnoten. Der Bowmore 18 Years Old ist ein edles und hochwertiges Geschenk, das wahre Kenner begeistert. Mit seiner tiefen Komplexität und dem einzigartigen Charakter wird dieser Whisky jedes Fest zu etwas ganz Besonderem machen.

UVP: 128,50 €, Alkoholgehalt: 43,0 % Vol.

Laphroaig Elements 3.0: Der außergewöhnlicher Single Malt für Genießer

Der Laphroaig Elements 3.0 ist ein innovativer Single Malt, der mit seiner einzigartigen Komposition aus rauchigen, torfigen und nussigen Noten begeistert. Dieser besondere Ausdruck bringt den Laphroaig-Charakter auf ein neues Level und ist das perfekte Geschenk für Liebhaber von außergewöhnlichen und mutigen Whiskys. Seine spezielle Mischung aus verschiedenen Fassarten und Reifungsprozessen macht ihn zu einem faszinierenden Erlebnis für die Feiertage.

UVP: 172,90 €, Alkoholgehalt: 55,3 % Vol.

Hibiki Japanese Harmony: ein eleganter japanischer Whisky für festliche Momente

Der japanische Hibiki Japanese Harmony zeichnet sich durch seine harmonische Mischung aus blumigen und fruchtigen Noten aus und bietet ein elegantes Geschmackserlebnis. Dieser Whisky ist ein hervorragendes Geschenk für Genießer, die etwas Feines und Raffiniertes suchen, um ihre Festtagsstimmung zu unterstreichen.

UVP: 89,90 €, Alkoholgehalt: 43 % Vol.