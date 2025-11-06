Ardent Spirits übernimmt Chapter 7 Whisky

Vorgestern mussten wir über die Insolvenz des unabhängigen Abfüllers Chapter 7 berichten. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Insolvenzverwalter zwar bestätigen, dass die Markenrechte und das geistigen Eigentums des Unternehmens verkauft sind. Der Käufer selbst wurde allerdings nicht genannt.

Wie The spirits business jetzt berichtet, hat das Unternehmen Ardent Spirits den unabhängigen Abfüller Chapter 7 übernommen. Selim Evin, Gründer von Chapter 7, ist dem Führungsteam des Unternehmens beigetreten.

Ardent wird Chapter 7 Whisky 2026 weltweit neu auflegen. Neue Abfüllungen sind bereits in der Entwicklung, und Kooperationen mit ausgewählten Brennereien in ganz Schottland laufen. Das Unternehmen plant außerdem, Besuchererlebnisse und digitales Storytelling zu entwickeln, um ein breiteres Publikum von Spirituosenliebhabern anzusprechen. Zusätzlich hat Ardent in eine neue Abfüllhalle in Banchory, Schottland, investiert, um die Kapazität für bestehende Whisky-Abfüllverträge zu erhöhen.

Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.