Serge verkostet: Auchentoshan im Sommer-Duett

Viel Holz, wenig Spirit. So beschreibt Serge Valentin die Whiskys ohne Altersangabe, die seit circa zehn, fünfzehn Jahren das Portfolio von Auchentoshan bestimmen. Der Einstiegs in das heutige Tasting auf Whiskyfun mit Whiskys dieser Lowand-Brennerei unterstützt diese These auch sehr deutlich. Wer mit Auchentoshans andere Geschmackserfahrungen erleben möchte, muss sich wohl eher bei den Indies umschauen. Der zweite Malt im heutigen Duett weiß deutlich zu gefallen, wie Sie in unserer Tabellenübersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Auchentoshan ‚Dark Oak‘ (43%, OB, 1l, +/-2020) 74 Auchentoshan 22 yo 1998/2020 (51.8%, Chapter 7, cask # 100155, 199 bottles) 87