Exklusiv: Gewinnen Sie mit Diversa Spezialitäten 3x den Three Ships 12yo Single Malt aus Südafrika!

Mit unserem neuen Gewinnspiel entführen wir Sie in die wohl südlichste Whiskybrennerei der Welt, die mit ihren Single Malts und Grains weltweit hohe Anerkennung genießt. Gemeinsam mit unserem Partner Diversa Spezialitäten verlosen wir drei Flaschen des Three Ships 12yo Single Malt aus der Master Distillers Private Collection – und dieser besagte Master Distiller ist die Whisky-Ikone und Master Distiller of the Year 2018, Andy Watts.

Andy Watts hat mit der James Sedgwick Distillery Whisky nach Südafrika gebracht, und von dort aus wieder in die ganze Welt. Die Whiskys aus der Brennerei (Three Ships als Single Malt und Bain’s Cape Mountain als Single Grain) haben zahlreiche Preise gewonnen und sind bei Whiskyliebhabern rund um die Welt begehrt.

Wer mehr über die James Sedgwick Distillery nahe Kapstadt oder Master Distiller Andy Watts erfahren will, dem legen wir unseren Bericht über die Brennerei (Teil 1 und Teil 2) oder unser Video-Interview mit Andy Watts, das wir dort geführt haben, ans Herz. Und wenn Sie sich über den ausgezeichneten, speziell für Europa abgefüllten Three Ships 12yo Single Malt aus der Master Distillers Private Collection, den Sie hier mit uns gewinnen können, informieren wollen, dann lesen Sie einfach weiter (damit fällt dann übrigens auch die Antwort auf unsere Gewinnfrage noch leichter):

Three Ships Whisky 12-Year-Old Single Malt

Hergestellt in der James Sedgwick Distillery in Wellington, Südafrika, ist der Three Ships Whisky 12 Jahre eine Hommage an den unermüdlichen Einsatz des leidenschaftlichen Whisky-Teams. Obwohl die Herstellung von Whisky in Südafrika nie für möglich gehalten wurde, haben wir durch harte Arbeit, Entschlossenheit und Hingabe erreicht, was viele nicht für möglich hielten.

Bild © Whiskyexperts 2019

Diese erste Abfüllung aus der Master Distiller’s Private Collection ist ein schönes Beispiel dafür, wie der Einfallsreichtum der südafrikanischen Whiskyhersteller zur Erweiterung der weltweiten Whiskykategorie beiträgt. Abgefüllt wurde der Whisky ohne Farbstoffe und Kühlfiltrierung mit 46,3% vol. Alkoholgehalt.

Tasting Notes:

Farbe: Helles Gold.

Nase: Vielschichtiges Shortbread, Trockenfrüchte, weiches Leder, Kirschen, geröstete Nüsse mit Noten von Blumen und Mokka.

Geschmack: Der offensichtliche rauchige, torfige Einfluss wird ergänzt durch Pfeffer, getrocknete Pfirsiche, Zitrusfrüchte, Anklänge von Weihnachtsplunder und einer Erdigkeit, die an einen Kiefernwald erinnert.

Abgang: Der Abgang ist lang, warm, cremig und würzig mit zarter Lakritze, die im Mund verweilt.

Und so gewinnen Sie einen der 3 Three Ships 12yo Single Malt aus Südafrika:

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: In welchem Ort liegt die James Sedgwick Distillery, in der der Three Ships 12yo Single Malt gebrannt wird?

a. Nelson

b. Wellington

c. Churchhill

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Three Ships“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 15. August 2021, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 16. August 2021 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Diversa Spezialitäten versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Die James Sedgwick Distillery in Wellington/Südafrika. Bild: Whiskyexperts 2019

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Three Ships“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 15. August 2021, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 16. August 2021 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Diversa Spezialitäten sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Diversa Spezialitäten versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team