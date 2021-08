Hier sind unsere drei Gewinner des Three Ships 12yo Single Malt aus Südafrika von Diversa Spezialitäten!

Spannend war es bis zum Ende – und die Beteiligung war wieder enorm: Unser letztes Gewinnspiel hat sich starken Interesses erfreut und wir sagen sehr herzlichen Dank dafür.

Es ging ja auch um was: Unser Partner und Importeur, Diversa Spezialitäten, verloste gemeinsam mit uns 3 Flaschen vom speziell für Europa abgefüllten Three Ships 12yo Single Malt aus der Master Distillers Private Collection aus der südafrikanischen James Sedgwick Distillery.

Andy Watts hat mit der James Sedgwick Distillery Whisky nach Südafrika gebracht, und von dort aus wieder in die ganze Welt. Die Whiskys aus der Brennerei (Three Ships als Single Malt und Bain’s Cape Mountain als Single Grain) haben zahlreiche Preise gewonnen und sind bei Whiskyliebhabern rund um die Welt begehrt.

Wer mehr über die James Sedgwick Distillery nahe Kapstadt oder Master Distiller Andy Watts erfahren will, dem legen wir unseren Bericht über die Brennerei (Teil 1 und Teil 2) oder unser Video-Interview mit Andy Watts, das wir dort geführt haben, ans Herz.

Und bevor wir Ihnen verraten, wer unsere drei Gewinner sind, hier noch einmal alles über unsere Preise:

Three Ships Whisky 12-Year-Old Single Malt

Hergestellt in der James Sedgwick Distillery in Wellington, Südafrika, ist der Three Ships Whisky 12 Jahre eine Hommage an den unermüdlichen Einsatz des leidenschaftlichen Whisky-Teams. Obwohl die Herstellung von Whisky in Südafrika nie für möglich gehalten wurde, haben wir durch harte Arbeit, Entschlossenheit und Hingabe erreicht, was viele nicht für möglich hielten.

Bild © Whiskyexperts 2019

Diese erste Abfüllung aus der Master Distiller’s Private Collection ist ein schönes Beispiel dafür, wie der Einfallsreichtum der südafrikanischen Whiskyhersteller zur Erweiterung der weltweiten Whiskykategorie beiträgt. Abgefüllt wurde der Whisky ohne Farbstoffe und Kühlfiltrierung mit 46,3% vol. Alkoholgehalt.

Tasting Notes:

Farbe: Helles Gold.

Nase: Vielschichtiges Shortbread, Trockenfrüchte, weiches Leder, Kirschen, geröstete Nüsse mit Noten von Blumen und Mokka.

Geschmack: Der offensichtliche rauchige, torfige Einfluss wird ergänzt durch Pfeffer, getrocknete Pfirsiche, Zitrusfrüchte, Anklänge von Weihnachtsplunder und einer Erdigkeit, die an einen Kiefernwald erinnert.

Abgang: Der Abgang ist lang, warm, cremig und würzig mit zarter Lakritze, die im Mund verweilt.

Und das sind die drei Gewinner des Three Ships 12yo Single Malt aus Südafrika:

Christine Jost aus 55299 Nackenheim

Philipp Schlund aus 74172 Neckarsulm

Benjamin Dorrn aus 79848 Bonndorf

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich – die Preise werden ihnen in den nächsten Tagen durch Diversa Spezialitäten zugesendet.

Falls es diesmal nicht geklappt hat: Es geht gleich heute mit dem nächsten Gewinnspiel weiter. Und das können wir jetzt schon verraten: So viele Preise bei einem Gewinnspiel bei uns gab es noch nie!

Also schauen Sie noch heute am Vormittag wieder bei uns vorbei – es lohnt sich!



Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team