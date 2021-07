Love Letters from Britain: The Lakes Distillery

- Werbung -

Love Letters from Britain, also Liebesbriefe aus Großbritannien, verschickt die BBC in und mit ihrer gleichnamigen Serie. In dieser werden „die unerzählten Geschichten der innovativsten Luxusmarken Großbritanniens“ aufgedeckt. The Lakes Distillery steht es zu zu, im ersten Teil dieser neunteiligen Reihe die individuelle Geschichte der englischen Whisky-Brennerei darzustellen. Auf ihrer Website weißt die BBC explizit darauf hin, dass das Video von The Lakes Distillery bezahlt und präsentiert wurde. Master blender Dhavall Gandhi übernimmt diese Aufgabe, und präsentiert bei dieser Gelegenheit auch seine Arbeit sowie seine Sicht auf Whisky im allgemeinen. Das viereinhalb Minuten lange Video finden im Vimeo-Kanal von The Lakes Distillery sowie im oberen Bereich dieses Posts. Es handelt sich somit dann um eine Werbefilm im Stil eines Dokumentarfilms.