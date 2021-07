PR: Die Blindtastings und das Whisky Battle von Simple Sample gehen in die nächste Runde!

Simple Sample haben wieder ein neues Sample Set für ein Blindtasting veröffentlicht. Es enthält alle Samples doppelt. So können vor dem Livetasting auf der Webseite in einem Formular Tipps abgeben und auch am Livetasting am 28.07.2021 teilgenommen werden.

Alles Wissenswerte dazu und sowie natürlich auch die Bestellmöglichkeiten finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Die Blindtastings und das Whisky Battle von Simple Sample gehen in die nächste Runde!

Das Blindtasting Set #17 ist ab sofort erhältlich.

Die Besonderheit diesmal, alle Whiskys sind mindestens 14 Jahre alt!

Zu Gewinnen gibt es wieder folgende Gutscheine:

3. Platz – 10% Gutschein für das nächste Blindtasting

2. Platz – 20% Gutschein für das nächste Blindtasting

1. Platz – das komplette nächste Set GRATIS

Alle Details zusammengefasst:

im Set enthalten sind insgesamt ZWEI 2,5cl Samples JE WHISKY

ihr nutzt das erste 2,5cl Sample um den Whisky zu analysieren

ihr könnt nun in einem Formular auf unserer Webseite eure Tipps dazu abgeben

wer die meisten Punkte richtig hat, gewinnt einen Shopgutschein

am jeweils letzten Mittwoch im Monat um 20:00 Uhr gehen wir Live auf Facebook und YouTube und verkosten alle das andere 2,5cl Sample zusammen!

wir zerlegen ihn richtig und lesen dabei schon einige Tipps vor

wir lösen die jeweiligen Flaschen Live im Stream auf, der „Aha"-Effekt ist dabei besonders groß

der Gewinner wird Live im Video verkündet, falls gewünscht

Die Teilnahme am Stream ist absolut keine Pflicht!

Ihr könnt die Whiskys auch einfach alleine verkosten, das Formular ausfüllen und nehmt automatisch am Gewinnspiel teil.

Der Livestream zum Blindtasting findet beim Set #17 am 28.07.2021 um 20:00 Uhr statt, alle Käufer werden aber nochmal rechtzeitig erinnert.