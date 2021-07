The House of Suntory erhielt bei der International Spirits Challenge 2021 eine Reihe von Auszeichnungen. Wie The House of Suntory in der dazugehörenden Pressemeldung schreibt, unter anderem mit dem Preis der Kategorie als Japanischer Whisky-Destiller des Jahres sowie mit Doppelgold für Hibiki 21, eine der nur elfmal im gesamten Wettbewerb vergebenen Doppelgold-Auszeichnungen.

Alles Weitere, unter anderem auch die komplette Liste der Ergebnisse des Wettbewerbs für The House of Suntory, finden Sie in der folgenden Pressemeldung:

International Spirits Challenge 2021 zeichnet The House of Suntory als „Japanese Whisky Distiller of the Year“ aus

Als Bester der Kategorie gewinnt Hibiki® 21 Doppelgold. Yamazaki® und Hakushu® erhalten bei dem renommierten globalen Tasting-Event mehrere Gold-Auszeichnungen.

Frankfurt, im Juli 2021 – The House of Suntory, Begründer und Pionier der japanischen Whisky-Tradition, wurde bei der diesjährigen International Spirits Challenge 2021 für sein Kernportfolio an Premium-Whiskys erneut mit einer Reihe von Branchenauszeichnungen gewürdigt. Darunter mit dem

Preis der Kategorie als Japanischer Whisky-Destiller des Jahres sowie mit Doppelgold für Hibiki® 21, eine der nur elfmal im gesamten Wettbewerb vergebenen Doppelgold-Auszeichnungen.

Weitere Goldprämierungen für The House of Suntory gingen an Hibiki-, Yamazaki®- und Hakushu®-Abfüllungen. Markenübergreifend wurde The House of Suntory mit 21 Medaillen ausgezeichnet, darunter 13 Goldmedaillen. Die im Juni in London stattfindende International Spirits Challenge würdigt herausragende Qualität, Kompetenz und Spitzenleistungen bei Spirituosen auf der ganzen Welt.

„Wir fühlen uns geehrt, dass uns diese außergewöhnliche Anerkennung durch einen der renommiertesten Branchenwettbewerbe der Welt Jahr für Jahr zuteilwird“, sagt Jon Potter, Managing Director für The House of Suntory bei Beam Suntory.

„Diese Auszeichnungen sind ein Beleg des Engagements unseres Unternehmens für Qualität, Präzision und herausragende Leistungen. Wir gratulieren unserem Chief Blender Shinji Fukuyo und seinen engagierten Teams in unseren Destillerien, die ein Höchstmaß an Können und Leidenschaft für ihr Handwerk an den Tag legen. Sie setzen sich tagtäglich dafür ein, nur die besten Spirituosen zu produzieren.“



Die komplette Liste der Ergebnisse des Wettbewerbs für The House of Suntory:

DOPPELGOLD

Hibiki 21 Year Old

GOLD

Hibiki Blender’s Choice

Hibiki Japanese Harmony

Hibiki Japanese Harmony Master’s Select

Hibiki 30 Year Old

Yamazaki Single Malt 12 Year Old

Yamazaki Single Malt 18 Year Old

Yamazaki Single Malt 25 Year Old

Yamazaki Single Malt Mizunara 2020 Edition

Yamazaki Single Malt Spanish Oak 2020 EditionYamazaki Single Malt Bordeaux Wine Cask 2020 Edition

Hakushu Single Malt 12 Year Old

Hakushu Single Malt 18 Year Old

Hakushu Single Malt 25 Year Old

SILBER

Suntory Whisky Chita

Suntory World Whisky AO

The Hakushu Single Malt Whisky

The Hakushu Single Malt Whisky Peated Malt 2021 Edition

The Yamazaki Single Malt Whisky

The Yamazaki Single Malt Whisky Puncheon 2020 Edition

The Yamazaki Single Malt Whisky Peated Malt 2020 Edition

ÜBER THE HOUSE OF SUNTORY

Seit 1923 gilt Suntory als Pionier des japanischen Whiskys, anerkannt für sein House of Master Blenders und die Art of Blending. Der Gründervater des japanischen Whiskys, Shinjiro Torii, baute Japans erste MaltWhisky-Destillerie in Yamazaki. Sein Sohn Keizo Saji führte das Erbe von Suntory fort, er wurde Suntorys zweiter Master Blender und gründete weitere Destillerien wie die Hakushu-Destille. Auch mit den folgenden Generationen der Suntory Master Blender bleibt Suntory Whisky stets seinem Erbe und der Innovation verpflichtet. Bei der International Spirits Challenge in London (Vereinigtes Königreich) wurde The House of Suntory Whisky bereits viermal zum „Distiller of the Year“ gekürt (2010, 2012, 2013, 2014).