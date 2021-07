Video: Ralfy verkostet Jim Beam Black Triple Aged 6yo @43%vol (Review #886)

- Werbung -

Es geht bei Ralfy Mitchell und seinen Verkostungs-Videos weiter mit sogenannten Malternatives, also um Alternativen zu Malt Whisky aus dem großen Bereich der Spirituosen. Nach dem Exkurs in das Thema Canadian Whisky in der letzten Woche widmet er sich nun der großen weiten Welt ‚Bourbon‘. Der Kandiat, den es zu verkosten gilt und der den Einstieg in diese Welt bildet, kommt aus dem Hause Jim Beam und ist der Black Triple Aged, abgefüllt mit 43 % Vol.. Eine recht schmale Bewertung mit 81 Punkten zeigt, dass der Jim Beam Black Triple Aged sicherlich kein schlechter Bourbon ist. Doch wie wir in den Kommentaren zu seinem Video auf Youtube lesen können, scheint es für einen Exkurs in das Thema ‚Bourbon‘ empfehlenswertere Kandidaten zu geben. Wir wünschen viel Spaß und Vergnügen mit Ralfys 15 Minuten langem Video – auf Youtube oder hier auf unserer Seite.